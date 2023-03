Resumo de geografia: o que foi a Doutrina Truman?

Doutrina Truman: resumo de geografia para as suas provas

O termo “Doutrina Truman” é usado para definir um de diretrizes americanas criadas pelo presidente Truman durante a Guerra Fria.

O assunto é abordado com muita frequência por questões de geografia, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar nos seus estudos, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a Doutrina Truman. Vamos conferir!

O que foi a Doutrina Truman?

A Doutrina Truman foi uma política externa criado pelo presidente Harry Truman. A política incluía estratégias econômicas, diplomáticas e militares de alcance mundial para impedir o avanço do comunismo.

Também devemos mencionar que a criação dessa doutrina foi responsável por oficialmente iniciar a Guerra Fria, conflito indireto entre americanos e soviéticos.

O mundo na época da Doutrina Truman

Em 1945, a Europa estava completamente destruída pela Segunda Guerra Mundial e precisava de ajuda econômica para se recuperar.

As duas grandes potências do contexto pós-guerra foram os Estados Unidos e a União Soviética. Assim, esses dois países se tornaram responsáveis por ajudar financeiramente e dominar ideologicamente as nações, divididos em dois blocos: o socialista e o capitalista.

A divisão de influência das potências foi também acompanhada por rivalidade. Em 1947, o presidente americano Truman fez um discurso sobre a ameaça comunista em escala mundial e afirmando que os americanos deveriam assumir uma disputa contra os soviéticos para frear o avanço de sua ideologia. o discurso marcou o início da Doutrina Truman e também o início da Guerra Fria como um todo.

Principais aspectos da Doutrina Truman

Como mencionado, a Doutrina Truman foi criada para impedir o avanço do comunismo no mundo pelos soviéticos.

Como parte da doutrina, os americanos usavam diplomatas para obter aliados contra a URSS. Expedições de interferência militar em conflitos de outras nações também eram organizadas, bem como a oferta de ajuda financeira para quem aceitasse as condições da doutrina. Além disso, os americanos também incentivaram uma série de golpes militares, especialmente na América Latina.

O recurso financeiro para a Doutrina Truman veio do Plano Marshall, que, entre os anos de 1947 e 1951, contou com mais de 135 bilhões de dólares destinados à reconstrução da Europa.

Declínio da Doutrina Truman

A Doutrina Truman continuou em vigor mesmo depois do fim do governo Truman. Porém, com o fim da Guerra Fria, o grupo de diretrizes entrou em declínio.