Resumo de Português: como escrever uma enstrevista?

Gênero textual entrevista: um resumo completo

Você sabia que alguns vestibulares não pedem que o candidato escreva um texto dissertativo-argumentativo na redação, mas sim outro gênero textual?

É isso mesmo. Esse é o caso, por exemplo, do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e também do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina).

Dentre os gêneros textuais, podemos mencionar a entrevista. Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com aquilo que você precisa saber sobre esse gênero. Confira!

O que é uma entrevista?

A entrevista é um gênero textual presente de forma abundante em meios de comunicação variados, como jornais, televisão, rádios, revistas, etc.

Esse gênero textual pode ser empregado com diversos objetivos. Um exemplo é para escolher um candidato a uma vaga de emprego. Ainda, existem as entrevistas jornalísticas, que são usadas para ajudar no esclarecimento e no aprofundamento de uma reportagem ou de uma notícia.

Normalmente, em uma entrevista duas pessoas conversam, sendo o entrevistador responsável por elaborar as perguntas e o entrevistado, por respondê-las.

Quais os principais aspectos de uma entrevista?

A entrevista pode sofrer variações segundo a formalidade necessária no contexto e o meio no qual ela será divulgada. Contudo, existem algumas características principais que são comuns à maioria das entrevistas, como

Presença de ao menos um entrevistador e um entrevistado

O uso adequado da linguagem de acordo com o público receptor

Texto com características de informativo ou de opinião como resultado da entrevista

A sua entrevista deve, ainda, ser baseada em um texto coeso, coerente e que siga a norma padrão da língua portuguesa. Em alguns casos, você deverá escrever uma pequena introdução contendo algumas informações sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista. É válido lembrar que algumas provas de vestibulares podem pedir para que você crie um título para a sua entrevista.