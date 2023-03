Revalida 2022/2: Aprovados devem indicar instituição revalidadora a partir de hoje (27)

Os participantes aprovados no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022/2 deverão indicar a universidade que irá revalidar o diploma.

A lista das instituições que firmaram termo de adesão ao exame pode ser acessada no portal do Inep e no Sistema Revalida. De acordo com o edital, o procedimento de indicação da instituição deverá ser feito on-line, por meio do site do Revalida.

Após a indicação e o agendamento, os aprovados deverão apresentar a documentação exigida. A universidade revalidadora pode demandar documentos pessoais, além do diploma de graduação original, que é obrigatório.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou o resultado final do Revalida 2022/2, com a lista de aprovados na 2ª etapa, na última sexta-feira (24).

Revalida 2022/2

O Revalida conta com duas etapas, sendo uma teórica e outra prática. O Inep aplicou as provas da 1ª etapa do Revalida 2022/2 no dia 7 de agosto de 2022. Essa etapa contou com uma avaliação teórica.

Os aprovados na 1ª etapa do exame puderam participar da 2ª etapa. A aplicação das provas da 2ª etapa aconteceu nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022. Conforme estabelecido no edital, a avaliação de habilidades clínicas contou com questões sobre as seguintes áreas: clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia.

Nesse sentido, a prova apresentou situações-problema e estudos de casos que consistiram na investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos e no aconselhamento a pacientes ou familiares.

Os locais de prova foram em Brasília (DF), São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC).

O Revalida é obrigatório para brasileiros e estrangeiros que obtiveram o diploma de graduação em Medicina em instituições de ensino superior estrangeiras e que desejam atuar no Brasil. Desse modo, somente os participantes que obtivem aprovação no Revalida poderão atuar como médicos no país.

Acesse o site do Revalida para mais detalhes.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!



Você também pode gostar:

Leia também Inep divulga edital de isenção e de justificativa de ausência referente ao Enem 2023; saiba mais.