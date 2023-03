Revalida 2023/1: Inep divulga gabarito preliminar da 1ª etapa

O Inep divulgou o gabarito preliminar da prova da 1ª etapa do Exame de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas preliminares oficiais por meio do site do Revalida.

Conforme o cronograma desta edição do exame, os interessados em contestar o gabarito preliminar poderão interpor recursos até o dia 14 de março, próxima terça-feira. O procedimento deve ser feito virtualmente, exclusivamente por meio do site do Revalida.

Após a análise dos recursos, o Inep divulgará o gabarito definitivo em 11 de abril. Na mesma data serão divulgados o resultado definitivo Prova Objetiva (P1) e o resultado preliminar Prova Escrita Discursiva (P2), com recebimento de recursos entre os dias 11 e 17 de abril. Ainda de acordo com o cronograma, a publicação do resultado da 1ª etapa está marcada para o dia 8 de maio.

Como foi a 1ª etapa?

O Inep aplicou as provas da 1ª fase do Revalida 2023/1 no dia 5 de março (domingo), em dois turnos. Houve locais de prova nas seguintes capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O exame da 1ª etapa contou com uma prova composta por com 100 questões objetivas (P1) e com uma prova discursiva com 5 questões (P2). As provas abordaram cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade.

2ª etapa

O Revalida conta com duas etapas, sendo a 1ª teórica e a 2ª prática. Desse modo, somente os candidatos aprovados na 1ª etapa estarão aptos a fazer a 2ª etapa do Revalida 2023/1.

Conforme o cronograma, o período de inscrição para a 2ª etapa será do dia 15 ao dia 19 de maio. A aplicação das provas está marcada para os dias 24 e 25 de junho, com a publicação do gabarito no dia 28 seguinte. Já a publicação do resultado final está prevista para o dia 29 de setembro.

O Revalida é um exame obrigatório para as pessoas que cursaram Medicina em instituições de ensino superior estrangeiras e que desejam trabalhar na área no Brasil.

Acesse o site do Revalida para mais informações.

