Revelado o elenco completo do TUF 31, com Conor McGregor e Michael Chandler como treinadores

O elenco da 31ª temporada de O ultimo lutador foi revelado – e apresenta alguns rostos novos, bem como uma série de nomes familiares.

Durante a transmissão do UFC 285 no sábado, a promoção revelou os participantes passando pelo reality show na esperança de ganhar um contrato com o UFC – ou em alguns casos, um retorno ao octógono. Os ex-campeões de duas divisões Conor McGregor e Michael Chandler atuam como treinadores e lutarão entre si em 2023.

Os participantes desta temporada competem nas categorias peso-galo e peso-leve. Os ex-lutadores do UFC Timur Valiev, Hunter Azure e Brad Katona estão incluídos na divisão de 135 libras, enquanto nomes como Jason Knight, Roosevelt Roberts e Kurt Holobaugh fazem parte da escalação de 155 libras.

A estreia da temporada está marcada para 30 de maio no ESPN+. Confira o elenco completo abaixo.

peso galo

Leve