Revolução Chinesa: resumo para ENEM e vestibulares

Revolução Chinesa: tudo que você precisa saber

O termo “Revolução Chinesa” é usado para denominar um movimento que aconteceu no início do século XX, na China.

O assunto podem ser abordado por questões de história, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

O assunto podem ser abordado por questões de história, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

O que foi a Revolução Chinesa?

No início do século XX a China passou por diversas transformações que culminaram na Revolução Chinesa e na ascensão do Partido Comunista Chinês ao poder, sob a liderança de Mao Tsé-Tung.

Contexto

Em 1911, com a destituição da Dinastia Manchu do poder, a China começou a passar por transformações políticas. Com a queda da monarquia, o nacionalismo chinês ganhou espaço.

Um governo provisório foi instituído e liderado por Sun Yat-sen, chefe do Partido Nacionalista. O governo duraria até 1912, dando início ao período de instabilidade política na China

Nesse contexto de instabilidade e crises, a ideologia comunista ganhou espaço e proporcionou o crescimento do movimento operário, provocando a fundação do Partido Comunista Chinês em 1921.

Guerra Civil

A difusão dos ideias comunistas e socialistas no país fizeram com que o Partido Nacionalista reprimisse as ideologias. Contudo, o resultado dessa atitude foi a eclosão, em 1927, de uma Guerra Civil. Nesse mesmo ano, os comunistas seriam massacrados em Xangai, depois de uma contestação ao poder.

No ano de 1934, ainda durante Guerra Civil, ocorreu o movimento conhecido como Longa Marcha, em que os comunistas fugiram das grandes cidades em busca da segurança do interior do paíS.

Após da Longa Marcha, os comunistas se fortaleceram e difundiram os ideais comunistas e socialistas pelo país. Ainda, eles também provocaram transformações, como a distribuição de terras para mais de 100 milhões de pessoas.

Consequências da Revolução Chinesa

A Guerra Civil terminou em 1949, quando os comunistas conquistaram Pequim e obrigaram os membros do Partido Nacionalista e seus adeptos a abandonarem o país. Assim, no mesmo ano, foi proclamada a República Popular da China e Mao Tsé-Tung começou o processo de implementação do comunismo no país.