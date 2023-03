Ricardo Pepi sela vitória do USMNT por 1 a 0 sobre El Salvador e envia mensagem a Berhalter

Ricardo Pepi foi indiscutivelmente a não convocação mais controversa do USMNT quando chegou a hora de escolher a lista de 26 jogadores para o Catar copa do mundo 2022.

Hoje à noite, em Orlando Estádio Exploria, ele nos lembrou o porquê. O atacante do FC Groningen foi substituído aos 61 minutos, causando um impacto tão direto que marcou o que viria a ser o gol da vitória apenas dois minutos depois.

Enquanto isso, o ex-treinador Gregg Berhalter certamente estava assistindo ao jogo.

Belo gol de contra-ataque de Pepi para selar a vitória

A bela finalização de contra-ataque veio de uma bola longa de Weston McKennie, e esmagou El Salvador esperanças de uma reviravolta histórica.

A vitória foi fundamental para os Estados Unidos, com uma partida muito mais difícil do que a primeira goleada de 7 a 1 contra Granada em 24 de março. No qual Bebê, Brendan Aaronson, Weston McKinnie (2), Christian Pulisic e Alexandre Zendejas todos pontuados.

Ricardo Pepi se tornou o terceiro jogador do USMNT mais rápido a marcar seis gols, atrás de Christian Pulisic (18 anos, 263 dias) e Jozy Altidore (19 anos, 146 dias).

Os americanos se juntam à nova equipe de Diego Cocca México lado no Liga das Nações semifinais em Estádio Allegiant em Las Vegas em 15 de junho, parte de um últimos quatro que incluirá Canadá ou Honduras juntamente com Costa Rica ou Panamá.

Enquanto isso, El Salvador, comandado pelo técnico Hugo Prez, segue com uma sequência de quatro derrotas consecutivas e não vence há seis.