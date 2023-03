Richard Jefferson diz que vídeo de Morant Gun não vai atrapalhar carreira na NBA

Reproduzir conteúdo de vídeo



Bem, E Morant não está jogando fora sua carreira na NBA … pelo menos, é de acordo com Ricardo Jeffersonquem conta TMZ Sports o último filho da estrela em julgamento é simplesmente um jovem “cometendo erros diante dos olhos do público”.

O ex-campeão da NBA fez os comentários para nós no LAX na segunda-feira – apenas dois dias depois que Morant se filmou brandindo uma arma enquanto estava no que parecia ser um clube de strip do Colorado.

Muitos acreditam que o jovem de 23 anos está arruinando sua própria carreira – já que agora ele não está apenas sob investigação policial sobre a filmagem, mas ele também foi expulso de sua equipe Grizzlies por enquanto.



Jefferson, no entanto, disse que não tem nenhuma preocupação de que isso possa atrapalhar a trajetória do superastro na Associação… dizendo-nos que está confiante de que Morant aprenderá e crescerá com relativa facilidade.

“Ele e sua família são boas pessoas”, disse Jefferson, antes de acrescentar: “Acredito nele. o outro lado.”

Getty E Morant supostamente exibiu a arma e deu um soco em adolescente após briga em jogo de pick-up



Morant – que também foi acusado de mostrando uma arma em um jogador de basquete do ensino médio durante uma briga com o adolescente em sua casa no verão passado – prometeu no sábado procurar ajuda.