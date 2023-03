Rick Allen, do Def Leppard, se machucou durante suposto ataque em hotel na Flórida

O baterista maneta do Def Leppard Rick Allen sofreu traumatismo craniano após os policiais dizem que ele foi violentamente agredido por um adolescente em um aparente ataque furtivo em um hotel no sul da Flórida.

De acordo com um relatório de prisão, obtido pelo TMZ, Allen estava fumando um cigarro enquanto o suspeito estava à espreita atrás de um poste do lado de fora do Four Seasons Hotel em Fort Lauderdale Beach.