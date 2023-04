Rihanna leva o filho com ela para sessão de fotos durante a noite

Rihanna está fazendo de tudo … abraçando a maternidade enquanto também trabalha horas extras em sua carreira – não é uma tarefa fácil quando você considera as horas que ela está dedicando, mas seu filho está junto para o passeio.

Mama Rih estava embalando seu filho na manhã de quinta-feira, recém-saído de uma sessão de fotos que durou das 19h às 7h … de acordo com uma agência de fotos. Dizem que ela chegou exatamente da mesma maneira que saiu, com seu filho adormecido nos braços.

RiRi, que está esperando seu segundo filho, também estava acompanhada de outro amigo e sua melhor amiga. melissa … então, parece que ela pode ter alguma assistência infantil enquanto estiver no set.

TMZ quebrou a história … Rihanna e A$AP Rocky deram as boas-vindas ao primeiro filho em maio de 2022.

Você deve se lembrar, ela fez um revelação surpreendente para o bebê nº 2 durante sua apresentação no Super Bowl Halftime Show.

Ela teve um ano agitado, profissionalmente … além do Super Bowl, ela recentemente cantou CONFIRA indicada ao Oscar de ‘Wakanda Forever’ durante o 95º Oscar.

Pelo que parece, ela não está diminuindo agora … mesmo com um bebê no ombro, E um no forno!