‘Risco de ferimentos ou morte’: Yeti faz recall de 1,9 milhão de refrigeradores por risco magnético

você.S. reguladores de produtos disseram na quinta-feira que Yeti fez o recall de 1,9 milhão de coolers e caixas de engrenagens porque os ímãs podem se soltar deles, representando risco de ferimentos graves ou morte.

O Comissão de Segurança de Produtos de Consumo disse que os consumidores devem parar imediatamente de usar os quatro produtos recolhidos e entrar em contato com a Yeti para obter informações sobre reembolso.

Os fechamentos dos produtos recolhidos podem falhar, resultando em ímãs soltos, o CPSC disse. Se ingeridos, dois ou mais ímãs de alta potência podem atrair um ao outro ou a outro objeto de metal e ficar presos no sistema digestivo. O CPSC disse que se isso acontecer, pode causar perfurações, torção e bloqueio dos intestinos, resultando potencialmente em infecção, envenenamento do sangue e morte.

Uma foto dos produtos Yeti com defeito que foram chamados pela empresa mais legal.Yeti

Os produtos recolhidos são os Ajudante caixa de engrenagens seca, refrigerador de mochila macio M20 e refrigerador macio M30, versão 1.0 e 2.0.

Os coolers e bolsas de equipamentos foram vendidos a Artigos esportivos de Dick, Ace Hardware, Academia Esportes e atividades ao ar livreYeti e outras lojas, incluindo Amazonasde março de 2018 a janeiro de 2023. A caixa de engrenagens é vendida por cerca de US $ 50 e os refrigeradores por entre US $ 300 e US $ 350.

A empresa recebeu 1.399 relatórios de degradação ou falha de tampas revestidas por ímãs, incluindo relatórios de ímãs ausentes ou destacados. Nenhuma ingestão de ímãs ou lesões foram relatadas.

Os consumidores podem entrar em contato com o Yeti gratuitamente no número 833-444-3151, das 7h às 19h CT, de segunda a domingo. O Austin, Texas A empresa também pode ser contatada por e-mail em productrecall (at) yeti.com ou online em https://stg.yeti.com/M20-M30-sidekick-product-recall.html ou em www.yeti.com. Os consumidores devem clicar em “Recall do produto” na parte inferior da página para obter detalhes.

Mais de 40.000 dos produtos recolhidos foram vendidos em Canadá.

Ações em Yeti caíram cerca de 1,5% nas negociações do meio-dia de quinta-feira.