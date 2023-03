Riscos para Investidores de Forex

Para muitos investidores, investir em Contrato por Diferenças CFDs no mercado Forex pode ser interessante. Ainda que esta seja uma forma de negociação popular, ela não é isenta de riscos e estes devem ser sempre tidos em conta durante as suas negociações.

Enquanto no mercado de ações tradicional, os investidores investem em empresas nacionais com ações ou derivados negociados publicamente, no Mercado Forex negoceiam na taxa de câmbio para cada moeda. É um mercado onde várias moedas são negociadas numa rede electrónica.

Negociações no mercado Forex possuem algum grau de complexidade que deverá ser entendido antes de iniciar os seus investimentos. Trata-se de um mercado altamente volátil com alto risco. Neste artigo iremos realçar os principais riscos para os investidores Forex.

O que é o Forex ?

Antes de falarmos sobre os riscos associados à negociação Forex é fundamental sabermos o que realmente é o Forex.

Forex significa “Foreign Exchange Market”, representa o Mercado financeiro envolvendo a compra e venda de pares de moedas estrangeiras, como o Dólar, ou o Euro, considerando as oscilações de preço entre valorizações e desvalorizações.

Este é um mercado bastante popular entre os investidores devido ao facto de ser um mercado com grande liquidez e com um horário de operação de 24 horas por dia, 5 dias por semana, diurno e noturno o que permite a que traders de todo o mundo possam negociar nos pares de divisas da sua preferência.

Negociação em Forex

O mercado Forex movimenta grandes quantias diariamente e possui como principais participantes as grandes instituições financeiras. No entanto, o mercado Forex está igualmente acessível a qualquer pessoa que possui uma conta em alguma corretora credenciada como a TradeEU.

A elevada liquidez deste mercado pode oferecer oportunidades de abrir e fechar posições de negociação quando assim o desejar. Além disso, este mercado é um dos mais populares entre os negociantes que pretendam negociar através de CFDs (Contrato por Diferenças).

Antes de começar a negociação no mercado Forex pode ser interessante conhecer as suas características, assim como, os principais conceitos, como a taxa de câmbio.

A taxa de câmbio de uma determinada moeda é calculada através de uma moeda (divisa) base. Para negociar numa determinada divisa pode ser importante estudar sobre a economia do país da divisa em questão, pois o valor da divisa está diretamente ligado ao estado da economia desse país.

Assim, é pode acontecer que caso o estado da economia do país x estiver em declínio, o valor da moeda desse país perderá valor, podendo oferecer-lhe a possibilidade de negociar especulando sobre a queda da divisa, e ao contrário, se determinado pais estiver com uma economia forte poderá oferecer-lhe a possibilidade para especular sobre a subida do valor da moeda desse país.

Riscos para investidores Forex

Tal como acontece com todas as negociações, nenhuma é isenta de riscos. Em baixo encontra alguns dos riscos da negociação Forex que deverá considerar:

Alta volatilidade

Ainda que a alta volatilidade deste mercado seja uma das razões que o torna popular por potencialmente poder oferecer oportunidades interessantes de tentar lucrar, esta é também um dos riscos da negociação neste mercado.

A volatilidade suporta um risco elevado de perda de dinheiro. É muito importante que os investidores possam observar atentamente os movimentos do mercado, saberem como verificar os indicadores técnicos, ler sobre política e economia, ou seja, terem ao seu dispor um conjunto elevado de conhecimento sobre esta negociação. Mesmo todos estes fatores não são garantia de que o risco seja minimizado. É importante para o negociante perceber que nunca estará isento de riscos.

Alavancagem

Quando negoceia no mercado Forex através de Contrato por Diferenças tem a possibilidade de abrir uma posição com recurso a alavancagem. Esta posição aumentada pode, aumentar os seus ganhos em potencial. No entanto, a alavancagem atua também nas perdas potenciais, aumentando-as.

Baixa liquidez

O mercado Forex é um dos mercados com maior liquidez, mas isso não significa que este não passe por períodos de baixos níveis de liquidez em que possa ser difícil fechar a sua posição. Evitar períodos de baixa liquidez que podem ocorrer em determinados períodos como feriados pode ser uma forma interessante de tentar contornar este risco.

Subvalorização do mercado

O mercado Forex é um mercado competitivo, o que significa que é possível encontrar grandes entidades bancárias e investidores a atuarem no mercado que poderão ter a capacidade de alterar o mercado.

Confiar no ciclo?

Alguns investidores defendem que todos os mercados são cíclicos e que agirão sempre da mesma forma. A verdade é que os resultados anteriores não garantem os resultados futuros. Negociar apenas com a premissa de que tudo irá acontecer da mesma forma poderá aumentar os riscos potenciais desta negociação.

Acontecimentos mundiais

Sendo o mercado Forex um mercado acerca das várias moedas este é diretamente afetado pelos acontecimentos de cada país, mas também de acontecimentos com impacto mundial. Ainda que alguns acontecimentos possam ser mais fáceis de prever como eleições, outros como catástrofes naturais, nem tanto.

Conclusão

O mercado Forex é um dos mercados mais populares entre investidores devido às suas características como a elevada liquidez. No entanto, a sua negociação através de Contrato por Diferenças tem diversos riscos associados que não devem ser descurados, sendo o mais óbvio, a perda de dinheiro que ao ser usada a alavancagem poderá ser mais elevada que o capital investido.

Além da perda dos seus fundos, riscos como a alta volatilidade, subvalorização do mercado, ou até momentos de baixa liquidez deverão ser tidos em conta antes da negociação.

Antes de começar a sua negociação no mercado Forex reuna o máximo de informação que conseguir e pondere começar a sua negociação na plataforma em modo de demonstração para entender melhor como se comporta este mercado. Negociar em modo de demonstração é possível na TradeEU, uma corretora de confiança que lhe oferece vantagens como:

Suporte técnico nos dias úteis;

Plataformas de negociação modernas;

Spreads flexíveis;

Intermediário regulamentado.

Sabemos que o mercado Forex é um dos mais populares não sendo de estranhar que a negociação através de CFDs no mercado Forex seja igualmente uma forma de negociação que cativa o interesse de muitos investidores. Se ficou curioso sobre este assunto e deseja saber mais sobre visite o nosso website para negociar no mercado Forex.

Fontes