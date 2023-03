Robbie Gould, kicker veterano do 49ers, não fará mais parte da equipe do Bay, por relatório

Aum velho ditado diz que as ofensas vendem ingressos, as defesas levam você para o Super Bowl, e kickers ganham campeonatos. Nos últimos anos, poucos kickers tiveram sucesso na NFL, e os times que têm um bom têm mais chances de vencer os jogos.

Um desses poucos kickers consistentemente bons é Robbie Gouldo veterano de 18 temporadas que passou os últimos seis anos com o São Francisco 49ersapós uma temporada com o gigantes e 11 com o Chicago Bearscom quem ingressou na NFL em 2005.

De acordo com Adam Schefter da ESPNo veterano chutador declarou que planeja entrar na agência livre e jogará em outro lugar na próxima temporada.

Ele será altamente cobiçado na agência livre

Schefter não esclarece se a saída de Gould dos Niners será por mútuo acordo ou se foi ele ou a equipe que deseja a separação. O fato é que Gould se tornará o melhor chutador disponível na agência livre, e os 49ers terão que encontrar um substituto adequado.

Gould se juntou ao 49ers como um agente livre em 2017, após um período de um ano com o time. Gigantes de Nova York. Antes disso, Gould passou cada uma de suas primeiras 11 temporadas (2005 a 2015) com o Chicago Bearsajudando-os a uma aparição no Super Bowl 41 em seu segundo ano.

Com os Niners, Gould teve várias atuações memoráveis. No NFC Divisional Round de 2021 contra o Green Bay Packersele chutou um field goal de 45 jardas em congelamento Lambeau Field para enviar os 49ers para o Jogo do campeonato da NFC.

Aos 40 anos de idade, Gould converteu em 86,5 por cento de suas tentativas de field goal de carreira. Ele converteu 84,4 por cento de suas tentativas para o 49ers na última temporada e 87 por cento no ano anterior. Gould tem 36 de 51 em sua carreira em chutes de mais de 50 jardas.