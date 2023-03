Robert Blake, ator absolvido do assassinato da esposa, morre aos 89 anos: Qual a causa da morte?

Robert Blakeo vencedor do Emmy O ator que passou de aclamado por sua atuação à notoriedade quando foi julgado e absolvido do assassinato de sua esposa, morreu na quinta-feira aos 89 anos.

Uma declaração divulgada em nome de sua sobrinha, Noreen Austindisse que Blake morreu de doença cardíaca, cercado por familiares em casa em Los Angeles.

Blake, estrela do programa de TV dos anos 1970, “Baretta“uma vez esperou por um retorno, mas ele nunca se recuperou da longa provação que começou com a morte de sua esposa, Bonny Lee Bakley, do lado de fora de um restaurante em Studio City em 4 de maio de 2001. A história de seu estranho casamento, a criança que gerou e seu fim violento foi uma tragédia de Hollywood representada no tribunal.

Uma vez aclamado como um dos melhores atores de sua geração, Blake tornou-se mais conhecido como o centro de um julgamento de assassinato na vida real, uma história mais bizarra do que qualquer outra em que ele atuou. Muitos se lembram dele não como o astro robusto e de cabelos escuros de “Baretta”, mas como um réu espectral de cabelos brancos.

Em uma entrevista de 2002 para a Associated Press enquanto estava preso aguardando julgamento, ele lamentou a mudança em seu status com seus fãs em todo o país: “Doeu porque a América é a única família que eu tinha.”

Ele estava convencido de que não havia matado sua esposa e um júri acabou absolvendo-o. Mas um júri civil o consideraria responsável pela morte dela e ordenaria que ele pagasse US$ 30 milhões à família de Bakley, uma sentença que o levou à falência. A filha que ele e Bakley tiveram juntos, Rose Lenore, foi criada por outros parentes e passou anos sem ver Blake, até que se falaram em 2019. Ela contaria à revista People que o chamava de “Robert”, não de “pai”.

Foi um final vergonhoso para uma vida vivida sob os holofotes desde a infância. Quando jovem, ele estrelou as comédias “Our Gang” e atuou em um clássico do cinema, “The Treasure of the Sierra Madre”. Já adulto, ele foi elogiado por sua interpretação do assassino da vida real Perry Smith no filme do best-seller sobre crimes reais de Truman Capote, “A Sangue Frio”.

Sua carreira atingiu o pico com a série policial de TV de 1975-78, “Baretta”.

Ele estrelou como um detetive que carregava uma cacatua de estimação no ombro e gostava de disfarces. Era típico de sua especialidade, retratar caras durões com corações moles, e sua linha de assinatura: “Não cometa o crime se você não puder cumprir a pena”, era frequentemente citado.

Blake ganhou um Emmy de 1975 por sua interpretação de Tony Baretta, embora nos bastidores o show tenha sido abalado por disputas envolvendo o temperamental astro. Ele ganhou a reputação de um dos melhores atores de Hollywood, mas um dos mais difíceis de se trabalhar. Mais tarde, ele admitiu ter lutado contra o vício em álcool e drogas no início de sua vida.

Em 1993, Blake ganhou outro Emmy como personagem-título em “Dia do Julgamento: a história de John List”, retratando um homem de fala mansa que frequentava a igreja e que assassinou sua esposa e três filhos.

A carreira de Blake desacelerou bem antes do julgamento. Ele fez apenas algumas aparições na tela depois de meados da década de 1980; seu último projeto foi em David Lynch‘s “Lost Highway”, lançado em 1997. De acordo com sua sobrinha, Blake passou seus últimos anos “curtindo jazz, tocando violão, lendo poesia e assistindo a muitos filmes clássicos de Hollywood”.

Ele nasceu Michael James Gubitosi em 18 de setembro de 1933, em Nutley, Nova Jersey. Seu pai, um imigrante italiano e sua mãe, uma ítalo-americana, queriam que seus três filhos tivessem sucesso no show business. Aos 2 anos, Blake estava se apresentando com um irmão e uma irmã em um ato de vaudeville familiar chamado “The Three Little Hillbillies”.

Quando seus pais se mudaram com a família para Los Angeles, sua mãe encontrou trabalho para as crianças como extras de cinema e o pequeno Mickey Gubitosi foi escolhido entre a multidão por produtores que o escalaram para as comédias “Our Gang”. Ele apareceu na série por cinco anos e mudou seu nome para Bobby Blake.

Ele passou a trabalhar com lendas de Hollywood, interpretando o jovem John Garfield em “Humoresco” em 1946 e o ​​menino que vende a Humphrey Bogart um bilhete de loteria crucial no vencedor do Oscar “O Tesouro de Sierra Madre”.

Na idade adulta, ele conseguiu papéis sérios no cinema. O maior avanço foi em 1967 com “In Cold Blood”. Mais tarde, houve filmes como “Tell Them Willie Boy is Here” e “Electra Glide in Blue”.

Em 1961, Blake e a atriz Sondra Kerr se casaram e tiveram dois filhos, Noah e Delinah. Eles se divorciaram em 1983.

Seu fatídico encontro com Bakley aconteceu em 1999 em um clube de jazz onde ele foi escapar da solidão.

“Aqui estava eu, com 67 ou 68 anos. Minha vida estava parada. Minha carreira estava paralisada”, disse ele na entrevista à AP. “Eu estive sozinho por muito tempo.”

Ele disse que não tinha motivos para não gostar de Bakley: “Ela me tirou das arquibancadas e me colocou de volta na arena. Eu tinha algo pelo que viver.”

Quando Bakley deu à luz uma menina, ela nomeou Christian Brando – filho de Marlon – como pai. Mas os testes de DNA apontaram para Blake.

Blake viu a menina pela primeira vez, chamada Rosie, quando ela tinha dois meses e ela se tornou o foco de sua vida. Ele se casou com Bakley por causa da criança.

“Rosie é meu sangue. Rosie está me chamando”, disse ele. “Não tenho dúvidas de que Rosie e eu vamos caminhar juntos ao pôr do sol.”

Os promotores alegariam que ele planejava matar Bakley para obter a custódia exclusiva do bebê e tentou contratar pistoleiros para o trabalho. Mas as evidências foram confusas e um júri rejeitou essa teoria.

Em sua última noite viva, Blake e sua esposa de 44 anos jantaram em um restaurante da vizinhança, o Vitello’s. Ele alegou que ela foi baleada quando ele a deixou no carro e voltou ao restaurante para recuperar uma arma que ele havia deixado para trás inadvertidamente. A polícia ficou inicialmente perplexa e Blake não foi preso até um ano após a ocorrência do crime.

Outrora um homem rico, ele gastou milhões em sua defesa e acabou vivendo da previdência social e de uma pensão do Screen Actor’s Guild.

Em uma entrevista de 2006 para a AP, um ano após sua absolvição, Blake disse que esperava reiniciar sua carreira.

“Eu gostaria de dar o meu melhor desempenho”, disse ele. “Gostaria de deixar um legado para Rosie sobre quem eu sou. Ainda não estou pronto para um cachorro e uma vara de pescar. Gostaria de ir para a cama todas as noites desesperado para acordar todas as manhãs e criar um pouco de mágica. “