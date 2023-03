Robert Blake, ator que interpretou ‘Baretta’ e foi julgado por assassinato, morto aos 89 anos

De acordo com um comunicado divulgado à Associated Press em nome da sobrinha de Blake, Noreen Austin Blake morreu na quinta-feira de doença cardíaca em casa, cercado por entes queridos.

Blake foi infamemente acusado do assassinato de sua segunda esposa, Bonnie Lee Buckleydepois que ela foi encontrada morta do lado de fora do restaurante Vitello’s em Los Angeles em 2001. Bakley havia levado um tiro na cabeça enquanto estava sentado no veículo de Blake.