Robert Blake excluído do Oscar ‘In Memoriam’

Em uma situação nada surpreendente, Robert Blake o falecido ator que foi acusado de morte a tiros de sua segunda esposa, foi deixado de fora do tributo “In Memoriam” do Oscar.

Muitos nomes foram mostrados durante a transmissão de TV de domingo, como parte do segmento anual da premiação apresentado por John Travolta com uma música de Lenny Kravitz … mas visivelmente ausente estava o nome de Robert e sua contribuição para a indústria.

A carreira de Robert em Hollywood durou mais de 5 décadas, atuando em dezenas de filmes … mais notavelmente seu papel de protagonista em “A sangue frio”, além de outros filmes como “Treasure of the Sierra Madre” e “Lost Highway”.

Claro, a carreira cinematográfica de Robert muitas vezes ficava em segundo plano em relação ao seu drama fora das telas… ele foi acusado do assassinato de sua segunda esposa, Bonnie Lee Buckley, depois que ela foi encontrada morta em 2001 do lado de fora do restaurante Vitello’s em Los Angeles. Ela levou um tiro na cabeça enquanto estava sentada no carro de Robert.