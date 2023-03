A Rôgga marca presença em várias regiões do Brasil com Balneário Piçarras, Joinville, Barra Velha, Penha e Jaraguá do Sul. Trata-se de uma empresa inovadora que vem realizando o sonho das pessoas desde 2006. Para dar continuidade a essa trajetória repleta de realizações, a companhia abriu novas oportunidades de trabalho pelo país. Confira, a seguir.

Rôgga oferece novas VAGAS de emprego pelo Brasil

Atualmente, a Rôgga está entre as 20 maiores construtoras atuando no Brasil e é uma das empresas que mais crescem no país. Seu objetivo é melhorar o habitat humano e conduzir as suas ações através de confiabilidade, inovação, competitividade e cooperação.

Nesse momento, vários trabalhos foram disponibilizados no sul do Brasil e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir, os empregos disponíveis e todas as informações referente ao processo seletivo.

Sinaleiro – Joinville/SC;







Estagiário de Obras – Barra Velha/SC;







Mestre de Obras – Jaraguá do Sul/SC;







Serve. de Obras – Penha/SC;







Meio Ofic. I – Barra Velha/SC;







Corret. de Imóveis – Penha/SC;







Serve. ADM – Balneário Piçarras/SC;







Lid. de Obras – Balneário Piçarras/SC;







Compra. Técn. III – Joinville/SC;







Pedreiro – Balneário Piçarras/SC;







Jovem Apren. (Segurança do Trab.) – Santa Catarina;







Bloquei. I – Jaraguá do Sul/SC;







Op. de Prod. I – Joinville/SC;







Banco de Talentos Exclusivo para PCD – Joinville/SC;







Geren. de Incorporação – Santa Catarina.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os participantes devem se candidatar através do cadastramento de um currículo atualizado no site 123 empregos.

