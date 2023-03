Ronaldo Lopes amplia protagonismo feminino na Prefeitura de Penedo com a Secretaria da Mulher

Posse da Secretária Aliny Costa foi efetivada nesta quarta-feira, 08 de maio

O Dia Internacional da Mulher de 2023 já é um marco para o fortalecimento do protagonismo feminino em Penedo. Nesta quarta-feira, 08, o Prefeito Ronaldo Lopes efetivou a Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), pasta criada pelo gestor para discutir e implantar políticas públicas de valorização e respeito às mulheres.

A SEMU será administrada por Aliny Costa Bezerra, Secretária Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) por seis anos, cargo que agora é de responsabilidade da jornalista Teresa Machado.

O primeiro escalão do governo Ronaldo Lopes tem ainda mais cinco mulheres em sua composição. Amanda Lima na Secretaria de Infraestrutura, Waninna Mendonça na Secretaria de Saúde, Marcela Lopes na Secretaria de Ações Estratégicas, Yanne Martyres na Governança Corporativa e Rafaella Souza na Ouvidoria Municipal.

“A Prefeitura de Penedo dá um passo maior em relação às políticas públicas para as mulheres, ampliando esse diálogo com a rede de proteção e atuando em linha direta com os governos federal e estadual”, afirma Ronaldo Lopes.

O gestor penedense frisa que a luta faz parte da natureza da mulher e que elas são “incansáveis nas batalhas que enfrentam diariamente por um mundo justo, com oportunidades para todos os cidadãos”.

Alliny Costa agradeceu ao gestor e destacou que não haveria momento melhor para o lançamento da SEMU do que o Dia Internacional da Mulher, assumindo o compromisso de apoiar o empoderamento e o empreendedorismo feminino como bases de sua gestão.

A solenidade de posse foi realizada no Theatro Sete de Setembro, com Mesa de Honra formada por Raquel Tavares, única vereadora da Câmara Municipal de Penedo; Gilvânia Fagundes, diretora do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS); Luciana Alves, presidente da OAB Penedo; Karla Barros, fundadora do Grupo de Fibromialgia de Penedo; e Marise de Souza, presidente do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O quarteto Ventos de Penedo e a dupla Júnior Maia e Núbia fizeram as apresentações artísticas do evento encerrado com palestra da psicóloga e CEO do Café Delas (@cafedelaas), rede de projetos, negócios e histórias femininas, com foco no empoderamento, empreendedorismo e networking feminino.

