Ronaldo Lopes anuncia atração principal da festa náutica Penedo Summer

Acabou a expectativa sobre quem vai agitar o público do Penedo Summer no próximo dia 02 de abril. A atração principal da festa náutica que acontece na Prainha Nova é o cantor baiano Léo Santana, ex-Parangolé.

O artista escolhido com a música do carnaval 2023 de Salvador-BA (Zona de Perigo) estará no rio São Francisco, fazendo a festa no palco montado dentro de uma balsa que será ancorada nas imediações da margem da área de lazer situada na orla de Penedo.

“Na semana passada, nós divulgamos a festa náutica Penedo Summer e isso repercutiu muito. As pessoas perguntavam a todo momento quem seriam as atrações e hoje eu volto às redes sociais para anunciar que teremos as bandas Louko Romance e Megazord no palco próximo do estacionamento da Prainha e Léo Santana no rio”, informa Ronaldo Lopes.

O Penedo Summer é aberto ao público, sem cobrança de acesso, com alinhamento das medidas de segurança apresentado durante reunião realizada da Secretaria Municipal de Cultura com PM, Bombeiros, Marinha e pastas da Prefeitura de Penedo.