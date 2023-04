Ronaldo Lopes investe em praça e iluminação de LED no Povoado Tabuleiro dos Negros

Secom PMP

Moradores do povoado Tabuleiro dos Negros, localizado na zona rural de Penedo, estão ganhando investimentos do governo Ronaldo Lopes como nunca se fez na história da comunidade remanescente quilombola.

A única praça da localidade era pequena e sem estrutura para as pessoas se reunirem, situação bem diferente do que acontece agora. Além de muito mais ampla, o novo espaço de lazer e convívio social tem brinquedos infantis, jardinagem, bancos e iluminação pública com luminárias de LED.

Os investimentos na praça do Tabuleiro dos Negros estão próximos de serem inaugurados, trabalho visitado na tarde desta quarta-feira, 29, por Ronaldo Lopes e secretários da Prefeitura de Penedo, entre eles João Ferreira da Silva (Imão João/Semarh), Ricardo Araújo (Sipe), Jair Galvão (Setur) e Rogério José da Silva (Rogério dos Peixoto/Semada).

Os membros do primeiro escalão do governo municipal visitaram a obra em fase de conclusão, conferindo a instalação dos últimos postes por equipe da Superintendência de Iluminação Pública.

Além da praça, toda a rede pública de iluminação da comunidade quilombola recebeu lâmpadas que utilizam a tecnologia de maior eficiência energética, melhoria iniciada por Ronaldo Lopes com utilização dos recursos da tarifa de energia.

Da mesma forma, Ronaldo Lopes aplica recursos da Prefeitura de Penedo na urbanização de espaços públicos, a exemplo da praça do Tabuleiro, obra executada por meio da Semarh Penedo.

“Nós estamos transformando a vida dos penedenses para melhor, devolvendo à população os impostos que arrecadamos e aplicando corretamente os recursos de outras fontes, como emenda parlamentar. Tudo isso também só é possível porque temos projetos prontos e muita força de vontade de desenvolver Penedo cada vez mais, esse é o nosso compromisso e continuaremos trabalhando todos os dias com esse objetivo”, afirma Ronaldo Lopes.

O Prefeito de Penedo e equipe de secretários conversaram com moradores e concluíram a agenda de trabalho no Tabuleiro dos Negros com visita à quadra poliesportiva localizada nas imediações da antiga escola da rede estadual, imóvel doado ao município para construção de uma nova, maior e melhor unidade de ensino da Prefeitura de Penedo.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte