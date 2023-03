Rory Mcllroy calmo apesar de perder o Arnold Palmer Invitational: “Vi algumas coisas positivas”

Rory Mcllroy estava satisfeito com seu desempenho no Arnold Palmer Invitational 2023o britânico ficou atrás de Kurt Kitayama, que acabou levando o troféu.

Mcllory estava em busca de Kitayamamas seu fechamento não foi dos melhores e ele perdeu a oportunidade de ficar com a primeira colocação.

O britânico teve uma rodada final de 70 tacadas, sete birdies e cinco bogeys, que o deixou em segundo lugar com 8 abaixo do par. Harri English dividiu o segundo lugar com Mcllroy.

Rory Mcllroy satisfeito com seu desempenho

Apesar de não ter conseguido o primeiro lugar, Mcllroy deixou o torneio satisfeito, comentou que no final não jogou como deveria e isso lhe custou não poder estar em primeiro lugar.

“Jogar os últimos cinco em um com esta tabela de classificação lotada não vai resolver isso”, disse McIlroy, que admitiu que teve que lamentar bogeys consecutivos nos dias 14 e 15 e uma chance perdida de birdie de dez pés no final.

“E se eu soubesse disso, Eu não teria tentado jogar a tacada que joguei no 14o que foi lamentável, mas acabei fazendo bogey ali e depois uma tacada ruim do tee no 15 e um bogey.”

“Mas foi uma boa semana. Eu vi alguns sinais positivos. O jogo está em forma para a maior parte da temporada. Então, apesar de não ter vencido, ainda estou muito feliz com a forma como tudo correu esta semana.”