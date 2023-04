Roy Jones Jr. não tem planos de competir novamente, mas simplesmente não poderia deixar de lutar contra Anthony Pettis

Roy Jones Jr. pensou que estava acabado.

Depois de comemorar seu 54º aniversário em janeiro, o lendário ex-campeão de boxe de várias divisões estava satisfeito com a carreira que construiu e não tinha planos de competir novamente. Então ele recebeu a ligação de que o ex-campeão do UFC Anthony Pettis estava interessado em uma luta de boxe – e Jones simplesmente não podia deixar passar a oportunidade.

“Eu queria lutar contra o Anderson Silva, mas ficava empurrando para o lado, empurrando para o lado, empurrando para o lado. Isso nunca aconteceu ”, disse Jones na coletiva de imprensa do Gamebred Boxing 4. “Eu estava meio morto em tudo isso. Eu meio que cansei do boxe. Eu estava tipo, não, acabei, não deveria mais lutar. Estou bem. Tenho 54 anos. Então eles disseram: ‘Você sabe, um dos maiores de todos os tempos em 155 [pounds] disse que ele subiria de peso para lutar com você e você não precisa chegar a menos de 200.’ Então começou a soar meio intrigante.

“[Pettis] é muito inovador no que faz também. Ele fez coisas no ringue de MMA que ninguém mais fará. Para eu ter a oportunidade de enfrentar alguém que tem o mesmo tipo de mente criativa em seu próprio esporte que eu tenho no boxe, é como, ‘Espere um minuto – você deveria dizer não a isso?’ Eu quero dizer não, mas é Dean [Toole], é ‘Gamebred’, é Milwaukee. Tipo, você já lutou em Milwaukee antes? Não. Então eu acho que os prós superaram os nãos. Então aqui estamos nós.”

Embora lutas cruzadas entre boxe e MMA sejam bastante comuns neste momento, Jones se credita como a pessoa que inicialmente teve essa ideia quando perseguiu a luta com Silva, que ainda era campeão dos médios do UFC na época.

Infelizmente, Jones e Silva nunca tiveram a chance de se encontrar no ringue, mas o fenômeno boxeadores versus lutadores de MMA definitivamente decolou nos últimos anos.

Dito isto, enquanto Jones está aproveitando o processo de preparação para Pettis, ele promete que este é um caso de apenas uma noite. Ele está pendurando as luvas depois e não tem planos de fazer lutas futuras contra boxeadores ou lutadores de MMA.

“No final da minha carreira, eu ainda queria fazer isso porque disse que queria”, disse Jones. “Aqui está uma oportunidade perfeita [against] um cara que também é uma lenda no que fez. Sim, ele estava em uma classe de peso menor, mas ele pesava 90 quilos quando falaram com ele sobre isso, então ele é grande o suficiente, então ele sabe como se controlar e eu sei que ele vai se esforçar com seu boxe, porque ele é um dos grandes.

“Não estou pensando em fazer de novo, não. Só por Anthony, estou fazendo isso. Anthony queria mudar e tentar passar para este esporte. Com ele e [Jorge] Masvidal e todos os outros envolvidos, todos eles fizeram uma situação tão boa que é uma vitória para todos. É uma situação boa, é pay-per-view, é uma coisa que eu queria fazer, que era uma luta cruzada com um bom nome no MMA. Eu fui o primeiro a ter essa ideia e não cheguei a realizá-la. Mas eu vim com a ideia.”

No papel, Jones deveria ser um grande favorito para derrotar Pettis apenas com base na experiência, mas ele não está apostando no passado para salvá-lo nos dias atuais.

Ele sabe que esta é uma luta única na vida de Pettis, então Jones o está levando a sério porque a última coisa que ele quer é ficar envergonhado no que deveria ser sua última aparição no ringue de boxe.

“Ele sabe o que está fazendo”, disse Jones sobre Pettis. “Ele não é um tolo. Ele é um bom striker, sparring com bons lutadores. Caleb Plant é um ex-campeão mundial. Ele está fazendo o sparring certo. Ele está fazendo as coisas certas para se preparar para uma luta de boxe. Ele não está jogando. Ele está falando sério sobre isso.

“Para ser honesto, ver como Jake Paul foi capaz de fazer a transição e tudo o que ele fez para ganhar tanto dinheiro no boxe, ele inspira as pessoas a fazerem a mesma coisa. Então você sabe disso [Pettis] sabe que pode ter uma chance, conseguir uma vitória, ele estará em coisas maiores e melhores. Então ele está colocando tudo de si nisso.”