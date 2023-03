Ruddock, ex-jogador do Liverpool, explica como “enganou a morte”

Neil Ruddock, o ex- Liverpool zagueiro que também jogou Millwall, Tottenham, Southampton, Queens Park Rangers, West Ham Unidos, Palácio de Cristal e cidade de Swindonperdeu aproximadamente 45 quilos depois de passar secretamente por uma operação de manga gástrica.

A operação envolve a redução significativa da capacidade do estômago, neste caso em mais de 80 por cento.

Ele é projetado para limitar a quantidade de comida que uma pessoa pode comer, fazendo com que ela perca peso.

Isto é o que aconteceu com Ruddockque conseguiu perder uma quantia significativa.

Por que Neil Ruddock colocou uma banda gástrica?

O homem de 54 anos falou com o Daily Mail sobre quantos podem sentir que ele trapaceou em seus métodos de perda de peso, mas ele explicou o quão grave a situação ficou para ele.

Ele fez a cirurgia depois de ouvir sobre James Argentda história. A ex-estrela de ‘The Only Way is Essex’ perdeu 13 quilos após a operação em maio de 2021.

“Eu lutei durante o COVID-19, isso foi um grande fator, apenas sentado de costas em casa ficando cada vez maior”, Ruddock disse.

“Fiquei mais preguiçoso. Eu estava comendo montes e montes de comida para viagem, fazendo sanduíches de bacon apenas para ter algo para fazer.

“Realmente não ajudou quando eles lançaram o Uber Delivery. Eu estava recebendo sorvete da Co-op.

“Foi apenas o destino que conheci Arg quando o fiz em uma partida de futebol beneficente. Eu sabia que tinha que fazer isso depois de ver como ele estava ótimo.”

Ele também falou sobre como sua saúde estava começando a atingir níveis perigosos.

“Eu temia pela minha vida, definitivamente”, disse ele.

“Eu sei que muitas pessoas vão ler isso e dizer que eu trapaceei, e eu conto o que eu fiz. Eu trapaceei a morte.

“Do jeito que eu estava indo, quem sabe quanto tempo eu poderia continuar assim.”