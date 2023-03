Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC 285

Para onde Jon Jones vai após sua rápida vitória por finalização para conquistar o título dos pesos pesados ​​do UFC na luta principal do UFC 285? Embora o caminho de Jones pareça bastante claro, o que poderia acontecer a seguir para Ciryl Gane depois de fracassar em sua tentativa de ganhar o título?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, tentarão responder a essas perguntas e muito mais de uma perspectiva de matchmaking. Além disso, lutas futuras são discutidas para a nova campeã peso mosca Alexa Grasso e a agora ex-campeã Valentina Shevchenko – e se uma revanche imediata é o caminho a percorrer – Shavkat Rakhmonov após sua terrível finalização sobre Geoff Neal, junto com Mateusz Gamrot, Bo Nickal, e mais.

Se você perdeu a transmissão ao vivo, ainda pode assistir ao vídeo acima ou uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.