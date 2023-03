Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Las Vegas

Merab Dvalishvili dominou Petr Yan ao longo de cinco rodadas para obter a maior vitória de sua carreira e fazer um argumento convincente para uma chance pelo título do peso galo – um cinturão atualmente detido por seu amigo e parceiro de treinamento Aljamain Sterling. Com tudo em jogo na carregada divisão de 135 libras, para onde Dvalishvili vai depois de sua vitória no evento principal no UFC Las Vegas?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting colocaram o chapéu de matchmaking para discutir o que poderia ser o próximo para “The Machine” após sua vitória por decisão unilateral. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Yan, que já perdeu três seguidas e quatro de cinco, Alexander Volkov após sua finalização rápida sobre Alexandr Romanov, Nikita Krylov após parar Ryan Spann no primeiro round, Jonathan Martinez após sua vitória frustrante sobre Said Nurmagomedov , junto com outros vencedores do card principal Mario Bautista, Vitor Petrino e muito mais.

