Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC San Antonio

Cory Sandhagen teve uma atuação sensacional contra Marlon Vera na luta principal do UFC San Antonio e ainda marcou sua chance contra Merab Dvalishvili. Essa é a luta a ser feita aos 135 com a divisão do peso galo em um lugar tão estranho?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting tentam responder a essa pergunta de uma perspectiva de matchmaking após a segunda vitória consecutiva de Sandhagen. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Vera depois de ter sua seqüência de quatro vitórias consecutivas quebrada, Holly Holm após sua vitória por decisão dominante contra Yana Santos no evento co-principal, Nate Landwehr após eletrizar a multidão com sua finalização de Austin Lingo e sua postagem -luta promocional, Maycee Barber após sua controversa vitória por decisão dividida sobre Andrea Lee, junto com os outros vencedores Albert Duraev, Daniel Pineda e mais.

