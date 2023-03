Rumores de câncer de Andrew Tate crescem quando é revelado que ele tem uma ‘doença pulmonar grave’

André Tate pediu para ser libertado da prisão depois de revelar que está sofrendo de um “estado grave de saúde”.

O influenciador foi detido em um prisão romena desde a virada do ano, após ser acusado de tráfico de pessoas.

De acordo com relatórios médicos publicados pela ‘Spynews’, Tate está sofrendo de um ‘lesão no pulmão’. A agência de notícias, que conseguiu obter uma cópia de seus registros médicos, afirma que Tait fez uma tomografia computadorizada no peito em dezembro em Dubai. Pouco depois, ele foi detido na Hungria.

A equipe de Tate está trabalhando duro para tentar libertá-lo, mas suas últimas tentativas não tiveram sucesso. Seus registros de saúde foram usados ​​no tribunal para justificar sua libertação por motivos médicos.

“Tate tentou com vários documentos médicos convencer os juízes do Tribunal de Apelação de Bucareste a libertá-lo para poder voar para Dubai para mais investigações médicas sobre sua doença descoberta em uma investigação anterior em 2022”, relatou uma fonte judicial para O Sol Online.

Ainda não está claro quando Tate e seu irmão Tristan serão libertados.