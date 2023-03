S2 Holding ABRE CARGOS para vários setores

A S2 Holding, uma das maiores plataformas do setor de varejo e indústria de moda no Brasil, está com novas oportunidades de emprego abertas pelo país. Desse modo, caso você seja uma pessoa criativa, dedicada e apaixonada, vale a pena analisar a lista de cargos ofertados:

Analista de Compras e Abastecimento – Efetivo;

Analista de Operações – Efetivo;

Analista de Planejamento Estratégico de Marca – Efetivo;

Analista de Suprimentos – Efetivo;

Assistente Administrativo – Efetivo;

Banco de Talentos Diversidade & Inclusão – RJ – Banco de talentos;

Designer / Estilista de Calçados Sênior – Efetivo;

Estagiário de Contabilidade – Rio de Janeiro – RJ – Estágio;

Estágio Branding – Cantão – Estágio;

Programa Jovem Aprendiz – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor(a) – Cantão – Shopping Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a S2 Holding e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

A S2 Holding é uma sociedade anônima de capital fechado que opera as marcas de vestuário, calçado e life-style Cantão, Redley e Kenner. A marca mais antiga do seu portfólio é o Cantão, que está no mercado desde 1967, seguida da Redley criada em 1985 e a Kenner criada em 1988.

Em 2013, a S2 adquiriu a marca Bisi, que foi criada em 2005 e tem como foco o público feminino pré-adolescente. Dito isso, confira alguns dos benefícios ofertados pelas empresas do grupo:

Salário compatível com o mercado (Pretensão);

Plano de Saúde Opcional (Extensivo a dependentes);

Plano Odontológico Opcional (Extensivo a dependentes);

Vale alimentação ou Refeição;

Vale transporte ou estacionamento no local;

Auxilio ao Home Office;

Day Off – Aniversário;

Dentre outros.

