O assistente de pagamentos do Nubank é uma ferramenta que objetiva ajudar o cliente a administrar as contas e manter seus pagamentos em dia.

Saiba como funciona o assistente de pagamentos do Nubank

Segundo destaca a fintech, através do assistente de pagamentos é possível organizar suas finanças em uma área específica do aplicativo voltado para pessoa física ou jurídica. De forma sucinta, o assistente de pagamentos gerencia suas contas em um só lugar.

Dessa forma, é possível obter lembretes sobre datas de vencimento, controlar contas pendentes e cadastrar pagamentos automáticos. As informações são simplificadas, sendo assim, o cliente pode ter mais tranquilidade para gerenciar o seu mês e ficar com suas contas em dia. Segundo destaca o Nubank em sua plataforma oficial, o acesso à ferramenta é bastante simples.

Como acessar a ferramenta?

Basta o cliente abrir o aplicativo do Nubank, acessar a área com a descrição “acompanhe também”, clicar na opção “assistente de pagamentos” e realizar a devida a configuração da conta a ser paga.

O Nubank explica que é possível utilizar o assistente de pagamentos para diversas finalidade, já que o cliente pode buscar por boletos emitidos, tanto no seu CPF, como no seu CNPJ; programar o Pix; considerar os pagamentos recorrentes; cadastrar a fatura do cartão Nubank no débito automático; entre outras opções.

Como cadastrar as contas?

Conforme informa a fintech, o cliente pode cadastrar as suas contas do mês para serem pagas de forma automática. Confira o passo a passo:

Para cadastrar as suas contas, acesse a área “acompanhe também”, por conseguinte, clique em “assistente de pagamentos”.

Dessa forma, deverá escolher o tipo de fala que deseja colocar no modo automático, podendo programar o débito automático, a fatura do cartão de crédito , além de poder ativar o buscador de boletos.

Por conseguinte, o cliente deve selecionar o tipo de pagamento para cada uma das opções, já que deverá criar um fluxo específico para cada conta.

Como cadastrar o Pix automático?

Se o cliente desejar realizar transferências por Pix em modo automático deverá selecionar a opção “Pix programado”. Por conseguinte, encontrar o cadastro da pessoa que receberá o pagamento, escolher a data a ser realizado o Pix e a frequência de pagamento, bem como, é possível inserir uma data limite.

Dessa forma, basta preencher o valor e conferir os dados, assim poderá confirmar o cadastro. Assim sendo, esse cadastro aparecerá na tela inicial do assistente de pagamentos, sendo essa uma ferramenta fácil e rápida para o controle financeiro da sua conta pessoal, bem como, para a gestão financeira da sua empresa.