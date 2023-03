O cliente pessoa jurídica do Nubank pode receber pagamentos com cartão de crédito diretamente pelo aplicativo.

Saiba como funciona o link de pagamento da conta PJ do Nubank

De acordo com informações oficiais, é possível que o cliente PJ envie o link de pagamento para seus clientes, elevando suas possibilidades de vendas através do WhatsApp e das redes sociais.

Para realizar a venda através do link do Nubank, não precisa ter um site e nem levar a maquininha até o cliente, basta enviar o link de pagamento e receber a confirmação da transação.

Envie o link ao cliente

Em pouco tempo é possível criar o link de pagamento e enviá-lo ao seu cliente. Assim sendo, o cliente pode realizar o pagamento à vista ou parcelar em até 12 vezes com juros. É válido destacar que o cliente irá visualizar o valor final para escolher o número de parcelas.

Eleve suas vendas

Dessa forma, é possível que o pequeno empresário venda mais através das redes sociais e acompanhe suas vendas pelo app. Segundo destaca o Nubank, a taxa cobrada é de 3,19% e o PJ recebe o valor em 14 dias após a efetivação da venda.

Como gerar o link?

Para gerar o link de pagamento na conta PJ do Nubank, o cliente precisa seguir os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do Nubank, selecione a opção “link de pagamento” no menu “cobrar”. Por conseguinte, é necessário que informe o valor da cobrança.

Nomeie a sua cobrança

É possível adicionar um nome específico para a cobrança, dessa maneira, poderá facilitar o controle do fluxo de caixa do seu negócio. Se desejar, adicione um nome para a cobrança. Além disso, é possível alterar a data de expiração do link.

Por fim, basta clicar na opção “gerar cobrança” e enviar link para o cliente. O Nubank explica que ao clicar no link, o seu cliente será direcionado para uma página com detalhes da compra.

Nessa página, ele poderá visualizar o nome da sua empresa, a data de vencimento da compra e o produto ou serviço que está sendo cobrado. Além disso, o cliente também irá visualizar todas as bandeiras elegíveis para pagamento.

Limites

De acordo com a informação da fintech, é possível receber pagamentos através das bandeiras Mastercard e Visa. Além disso, o Nubank também destaca que o limite mínimo de cobrança é de R$ 5 e o máximo é de R$ 5.000.

Certamente, essa é uma ferramenta interessante para o empreendedor, já que é uma forma de alavancar suas vendas, sem perder o controle das suas finanças.