Saiba como reconhecer GOLPES de anúncios de carros usados (confira!)

Quem deseja adquirir um carro usado deve tomar certos cuidados quando encontrar alguns anúncios de venda na internet. Isso se deve ao fato de que existem criminosos aplicando golpes cada vez mais sofisticados que podem trazer inúmeros transtornos, inclusive financeiros, e o pior, estes crimes são bastante comuns.

Todavia, pode-se observar na internet inúmeros sites de anúncios de veículos. São grandes oportunidades para os consumidores em busca de adquirir um automóvel. Existem milhares de classificados que oferecem grandes promoções. Entretanto, é preciso desconfiar, principalmente quando o preço é bom demais para ser verdade.

Nos últimos tempos tem havido um grande crescimento nos golpes e fraudes relacionados aos classificados e anúncios de carros na internet. Portanto, é indicado que o motorista busque algumas dicas e estratégias para fugir das armadilhas destes criminosos, que tem como objetivo, lesar financeiramente os consumidores.

A princípio, um dos golpes mais utilizados nestes casos se dá quando os criminosos oferecem um veículo com preço baixo e grandes descontos, ou seja, ofertas imperdíveis. É necessário ficar atento a fatores, como a idoneidade do site na internet, seu selo de segurança, e a confirmação da honestidade do vendedor.

Como identificar o golpe

Os sites de classificados de veículos, buscam atrair seus clientes através de promoções e por seu visual. No entanto, é bastante comum encontrar na internet, portais falsos, criados pelos criminosos para enganar os consumidores. Eles oferecem valores diferenciados, e condições de pagamento facilitadas.

Deve-se desconfiar se os valores negociados são menores do que os encontrados no mercado. Ao encontrar um carro nestes classificados na internet, é preciso observar se a placa do veículo está disponível, visto que nos sites falsos de classificados encontrados, esta informação não está disponível.

Desse modo, deve-se prestar atenção às promessas milagrosas e a questões como frete grátis para qualquer região do país, ou o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), pago. Pode-se pesquisar o preço de mercado do carro pela Tabela Fipe. O motorista também deve consultar o contato do vendedor.

Analogamente, o comprador deve ficar atento onde há um senso de urgência ao se vender um carro. Esta é uma estratégia dos golpistas para ludibriar os consumidores. Em primeiro lugar, eles procuram ganhar a confiança dos clientes, além de mentir sobre as garantias e a obtenção de um sinal antes da compra.

Estratégias para enganar o cliente

Dessa forma, os criminosos também podem afirmar que o carro é de um amigo, e que está apenas o ajudando. O cliente então paga pelo veículo e ele some sem dar satisfações. O consumidor é lesado e não possui as informações necessárias para entrar na justiça, visto que não possui os contatos do vendedor.

Como não ser enganado ao comprar carros usados

O cliente pode ter entrado em um site de confiança, conversado com o vendedor e confirmado que deseja adquirir o veículo. No entanto, ele ainda não está livre de golpes relacionados. Em síntese, nesta etapa, é necessário ficar atento ,e tomar certos cuidados para não adquirir um veículo com muitos problemas.

O motorista deve, antes de tudo, fazer um teste no carro antes de comprá-lo, principalmente se for um veículo semi-novo ou usado. É preciso fazer um acordo com o vendedor e guiar o automóvel pelas ruas de forma a observar eventuais problemas relacionados ao motor, direção, entre outros.



Você também pode gostar:

Uma outra questão a se observar, é a de o motorista não comprar o primeiro carro que ver. O ideal é fazer uma ampla pesquisa com vários modelos disponíveis em diferentes classificados ou postos de revenda. É uma maneira de conferir os valores negociados pelos veículos e adquirir um com o menor preço.

Outros cuidados com os veículos

Dessa maneira, há também a possibilidade de adquirir carros de pessoas conhecidas ou de concessionárias e sites de renome. Nestes casos, pode-se acompanhar melhor como foi a utilização do veículo, como o antigo proprietário cuidava do automóvel. É mais fácil saber se ele esteve envolvido em um acidente.

Em conclusão, ao fazer a verificação do carro, o motorista precisa ficar atento a quaisquer sinais de batida. É necessário observar o alinhamento do capô, portas e a tampa do porta-malas. Além disso, deve-se tomar cuidado com os parafusos da porta e problemas relacionados à pintura da carroceria.