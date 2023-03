Saiba o que acontece se você PERDER o prazo da declaração do Imposto de Renda

O último dia para realizar a declaração do Imposto de Renda é 31 de maio. Se você não enviar a sua documentação até esse dia, estará atrasando a entrega e, consequentemente, tendo problemas. Mas, há o que fazer para não deixar a situação muito ruim. Se você perdeu o prazo, saiba que tem como enviar a declaração e ficar regular com o Governo Federal.

Além da multa, há implicações legais para quem não realiza os procedimentos para declaração. A multa pode ser de R$ 165,74 até a quantia de 20% do valor que está sendo devido do imposto. O valor da multa passa a ser calculado do dia que encerrou o prazo até o dia que a declaração for enviada. Mas, o que acontece se não entregar a declaração do Imposto de Renda?

Perdi o prazo: o que devo fazer?

A primeira coisa que você deve saber é que, mesmo se passar o prazo limite, ainda é possível realizar a declaração. Então, tenha em mente que, o quanto antes fizer, melhor. A multa que incidirá é sobre o valor devido de imposto. Ela pode variar de 1% até 20% ao mês. Mas, se você achava que a multa era de apenas R$ 165,00, fique esperto.

O ideal é sempre estar atento aos prazos fornecidos pelo Governo e realizar todos os procedimentos necessários a fim de evitar o pagamento dessa quantia a mais, além de todos os outros transtornos que podem te ocasionar. Depois de enviar os documentos, você terá até 30 dias para pagar a multa. Se a quantia for muito alta, o valor pode ser parcelado em até 60 vezes.

O que acontece se não entregar a declaração do Imposto de Renda? Veja as implicações legais do descumprimento

Se a pessoa não enviar a declaração, mesmo que seja depois do prazo, será gerada uma infração com multa de 75% sobre o valor devido (mais os juros). Além disso, ocorrerá outros transtornos como:

Bloqueio do CPF;

Impossibilidade de tirar passaporte;

Proibição de abrir conta-corrente;

Prestar concurso público;

Não poder realizar financiamentos;

Etc.

Ou seja, os transtornos são inúmeros para quem opta por não realizar a declaração. Se você apenas se esqueceu do prazo, é totalmente possível que sua situação seja solucionada. Para isso, é importante que você faça o procedimento o mais rápido possível a fim de diminuir a multa. Tudo o que descrevemos é o que acontece se você não entregar a declaração do Imposto de Renda, por isso, regularize o caso e fique livre de dores de cabeça.