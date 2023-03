A Sainte-Marie foi fundada com o intuito de ser referência em serviços de transição e reabilitação e busca cuidar de todos os seus pacientes de maneira única e qualificada. Diante disso, a empresa abriu novas vagas de empregos pelo Brasil e busca por profissionais apaixonados pelo que fazem para atuar em suas unidades. Confira, a seguir, as vagas disponíveis.

Sainte-Marie divulgou novos EMPREGOS em todo o Brasil

Atualmente, a Sainte-Marie possui duas décadas de jornada e através de uma equipe talentosa e comprometida, ela é especializada em atendimento humanizado e valoriza a Inovação e o desenvolvimento de suas atividades. Trata-se de uma empresa que cuida da melhor forma de todos os seus clientes e coloca muito amor em todas as suas atividades.

As oportunidades disponíveis são para aqueles que possuem um espírito inovador e encaram desafios como novas oportunidades. Confira a seguir as vagas disponibilizadas pela contratante nesta semana e todas as informações referente ao processo seletivo.

Oficial de Manuten. I – São Paulo;







Control. de Acesso – Rio de Janeiro;







Anals. Comercial – São Paulo;







Pessoa Farmacêutica – Rio de Janeiro;







Auxi. de Farmácia – São Paulo:







Líder de Higi. e Limpeza – Rio de Janeiro;







Governante – Rio de Janeiro;







Auxi. de Serviços Gerais – São Paulo;







Meio Ofic. de Cozinha – Rio de Janeiro;







Auxi. de Cozinha – Rio de Janeiro;







Especial. em Nutrição – Rio de Janeiro.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Como se candidatar

Os participantes interessados em concorrer ao processo seletivo, basta realizar a sua inscrição através do link disponibilizado no site 123 empregos.

