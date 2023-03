Saiu a TABELA do BOLSA FAMÍLIA de março com ANTECIPAÇÕES; veja o calendário oficial

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de março já foi definido e será iniciado em poucos dias. A saber, neste mês, o pagamento do benefício será antecipado para cinco grupos diferentes. Os repasses começam dia 20 e serão finalizados no dia 31 de março.

A saber, os pagamentos do programa ocorrem conforme o último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) dos beneficiários. Dessa forma, cada grupo recebe os valores em uma data determinada, que geralmente são disponibilizados nos últimos dias de cada mês.

Pagamento antecipado do Bolsa Família

De acordo com o Governo Federal, três grupos de beneficiários receberão os pagamentos do Bolsa Família antecipadamente neste mês. Confira quais são:

Povo Yanomami – Segundo informações, devido a grande crise humanitária, que tem causado a falta de alimentos, aumento de doenças e desnutrição, a população dessa tribo será beneficiada com a antecipação dos valores do Bolsa Família.

– Segundo informações, devido a grande crise humanitária, que tem causado a falta de alimentos, aumento de doenças e desnutrição, a população dessa tribo será beneficiada com a antecipação dos valores do Bolsa Família. Vítimas da chuva no litoral de São Paulo – O Bolsa Família será adiantado para as famílias que residem nas cidades litorâneas de São Paulo, atingidas pelas fortes chuvas recentemente. As chuvas causaram deslizamentos de terra, enchentes, diversas pessoas desabrigadas e um total de 65 mortos.

– O Bolsa Família será adiantado para as famílias que residem nas cidades litorâneas de São Paulo, atingidas pelas fortes chuvas recentemente. As chuvas causaram deslizamentos de terra, enchentes, diversas pessoas desabrigadas e um total de 65 mortos. População atingida pela seca no Rio Grande do Sul – O benefício também será antecipado para os pequenos agricultores que foram atingidos pela seca na região, devido a falta de chuva. De acordo com informações, diversas famílias se encontram com dificuldade para se manter.

As outras duas antecipações serão realizadas devido a regra de adiantamento dos pagamentos que são liberados na segunda-feira, onde os beneficiários podem movimentar o dinheiro, por meio do Caixa Tem, a partir do sábado anterior. Portanto, as famílias com o NIS de final 1 ou com o NIS de final 6 poderão movimentar os valores dois dias antes.

Calendário de pagamentos – Março

O calendário do Bolsa Família de março foi definido da seguinte forma:

20/03 – Final de NIS 1

21/03 – Final de NIS 2

22/03 – Final de NIS 3

23/03 – Final de NIS 4

24/03 – Final de NIS 5

27/03 – Final de NIS 6

28/03 – Final de NIS 7

29/03 – Final de NIS 8

30/03 – Final de NIS 9

31/03 – Final de NIS 0

Novas regras do Bolsa Família

De acordo com as novas determinações, o Bolsa Família vai contar com novos critérios de renda para a permanência dos beneficiários. Além disso, o governo contará com a frequência escolar para crianças e adolescentes, bem como atualização da caderneta de vacinação.

É importante salientar que o Governo também realizará a atualização de dados do Cadastro Único (CadÚnico), bem como a integração do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A saber, os pagamentos do Bolsa Família serão disponibilizados com valores diferentes, a depender da composição familiar dos beneficiários, diferente do Auxílio Brasil, que disponibilizava o mesmo valor para todos. Portanto, nem todos receberão os R$ 600.

O governo também vai implementar um adicional no valor de R$ 150 para as famílias que possuem crianças de até seis anos de idade, com um limite de dois pagamentos extras. Assim, o benefício deve acrescentar até R$ 300 para as famílias.

Novo cartão do Bolsa Família

O Governo Federal deu início a liberação do novo cartão do Bolsa Família. No entanto, os beneficiários do programa não precisam fazer a solicitação da ferramenta, visto que o envio será de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social.

De acordo com informações oficiais, o Ministério do Desenvolvimento enviará o novo cartão do Bolsa Família para o endereço cadastrado na inscrição do CadÚnico. Portanto, é de extrema importância que os dados da família estejam atualizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

“É muito importante que os beneficiários mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único, informando qualquer mudança de endereço ou contato correto. Assim, será possível garantir que o novo cartão seja enviado para o endereço correto e que as famílias possam usufruir dos benefícios da nova função”, informa a Caixa Econômica Federal.

É importante ressaltar que os beneficiários que residem em locais de difícil acesso podem não ter o novo cartão do programa entregue em sua residência. Nessa sentido, os Correios poderão fazer a entrega na sua sede ou o cartão será disponibilizado na agência da Caixa mais próxima.

Benefícios do novo cartão do Bolsa Família

A presidente da Caixa Econômica, Maria Rita Serrano, afirmou que o novo cartão do Bolsa Família cota com cinco novas vantagens. Portanto, confira quais são:

O novo cartão contará com chip;

O cartão será vinculado ao Caixa Tem;

Terá os benefícios da Poupança;

O saldo do cartão poderá ser consultado pelo aplicativo;

O cartão poderá ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do cartão.

Além disso, o novo cartão permite que o beneficiário do Bolsa Família também tenha acesso aos benefícios do INSS. De acordo com informações oficiais, a nova ferramenta proporciona mais segurança aos beneficiários, visto que não mais precisarão ficar em filas para sacar os valores. Os beneficiários também poderão ter acesso aos valores do benefício por meio da poupança social da Caixa.