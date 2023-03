Sam Neill, estrela de Jurassic Park, revela diagnóstico de câncer: “É um prazer estar vivo”

Sam Neillo ator de 75 anos que estrelou o “Parque jurassico” filmes, revelados em uma entrevista recente com O guardião que ele havia sido diagnosticado com linfoma de células T angioimunoblástico estágio 3, um tipo de linfoma não-Hodgkin. Neill disse que experimentou glândulas inchadas enquanto promovia “Mundo Jurássico: Domínio” filme quando ele foi diagnosticado.

Na entrevista, Neill falou sobre os “momentos sombrios” que experimentou no último ano após saber do diagnóstico de câncer. No entanto, ele também disse que a experiência o deixou grato por todos os dias e por seus amigos, acrescentando que estava “satisfeito por estar vivo”.

Depois de passar pela quimioterapia, Neill iniciou um novo medicamento quimioterápico quando o primeiro tratamento começou a falhar. O guardião relatou que Neill agora está livre do câncer, mas tomará o medicamento todos os meses “pelo resto de sua vida”.

Apesar de seus problemas de saúde, Neill continuou trabalhando, aparecendo na série de TV “Peaky Blinders” e “Os Sullivan.” Ele também tem um livro para lançar, “Eu já te disse isso?” que ele disse que lhe deu uma razão para viver enquanto lutava contra o câncer.

Na entrevista, Neill disse que não suportava livros sobre câncer e que seu livro não era um deles. Em vez disso, ele vê sua doença como uma “espiral” ao longo do livro.

“Nunca tive a intenção de escrever um livro. Mas, à medida que continuei escrevendo, percebi que na verdade estava me dando uma razão para viver e eu ia para a cama pensando: ‘Vou escrever sobre isso amanhã. .. isso vai me divertir'”, disse ele. “E foi realmente um salva-vidas, porque eu não poderia ter passado por isso sem nada para fazer, sabe.”

Olhando para o futuro, Neill disse que “não poderia se importar menos” com a morte, mas quer “mais uma ou duas décadas” para aproveitar sua vida e sua casa. “Construímos todos esses lindos terraços, temos essas oliveiras e ciprestes e quero estar por perto para ver tudo amadurecer”, disse ele. “E eu tenho meus adoráveis ​​netinhos. Quero vê-los crescer.”