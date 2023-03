Samsung anuncia Galaxy A04s no Brasil

A Samsung apresentou, nesta semana, o novo Galaxy A04s no Brasil. Trazendo um conjunto de câmera tripla na parte traseira, bateria que promete durar o dia todo e uma tela de “respeito”, o novo integrante da família de smartphones Galaxy A é um modelo de entrada que a Samsung quer vender como “o companheiro ideal para as tarefas do cotidiano”.

LEIA MAIS: Samsung lança Galaxy A14 5G no Brasil

A tela de 6,5 polegadas é um dos grandes destaques do novo Galaxy A04s, além de ser HD+, o que proporciona uma boa experiência para assistir vídeos, séries e filmes com o aparelho. A tela também conta com taxa de atualização de 90 Hz, ideal para quem costuma usar o smartphone para jogar casualmente, já que as animações ficam mais fluídas e naturais.

Mesmo com o tamanho de tela avantajado, o Galaxy A04s é um dispositivo extremamente leve e elegante, com um design de bordas arredondadas que se encaixam perfeitamente em suas mãos. Ele pesa menos de 200 gramas e tem uma largura de 9,1 milímetros.

Na questão das câmeras, o novo Galaxy A04s inclui um sensor traseiro principal de 50 MP. A resolução de 50 MP é praticamente um padrão da indústria, assim como as demais lentes de apoio: uma de profundidade de 2 MP e outra macro de 2 MP. Já a câmera frontal tem 5 MP, o bastante para tirar selfies.

Bateria de longa duração

Outro destaque do novo Samsung Galaxy A04s é a bateria de 5000 mAh, que também é padrão de mercado em dispositivos intermediários. Segundo a Samsung, ela permite que o usuário jogue seus games favoritos ou maratone a série do momento por longos períodos, sem se preocupar se a carga vai durar tempo suficiente. Inclusive, o smartphone é compatível com carregamento rápido adaptável de 15 W, que não vem incluído na caixa.

A bateria ainda tem um sistema de economia adaptativa que analisa os padrões de uso do usuário e otimiza automaticamente o desempenho da bateria com base na sua rotina. E ainda conta com um recurso que, usando inteligência artificial, gerencia o uso de aplicativos para aumentar a autonomia da bateria, incluindo os apps que rodam em segundo plano.

O Galaxy A04s possui 64 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão até 1 TB cartão microSD. Além disso, o processador é um Exynos 850, um octacore fabricado pela própria Samsung com 2 GHz de capacidade.

O novo smartphone vem equipado com a One UI Core 4.1, sistema operacional do Galaxy criado para levar uma experiência leve e altamente customizável de acordo com suas preferências. A fabricante garante a atualização para a One UI 5 baseada no sistema operacional Android 13, do Google, já disponível.

Preço e disponibilidade

O Samsung Galaxy A04s está disponível nas lojas físicas a partir desta semana, e as vendas online iniciam a partir em 6 de março. É importante destacar que o aparelho não é 5G; ele oferece conectividade 4G dual-SIM e Wi-Fi Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz). Ele conta cm Bluetooth 5.0, USB-C, conector 3,5 mm P2 para fones de ouvido e leitor de digitais para desbloqueio.

O Galaxy A04s está disponível nas cores preto, branco e verde pelo preço sugerido de R$ 1.299.

Abaixo, as especificações do smartphone:

Galaxy A14 5G Tela 6.5″ HD+ Taxa de atualização de 90 Hz2 Câmera Traseiras: 50 MP (Principal | f1.8) 2 MP (Profundidade | f2.4) 2 MP (Macro | f2.4))2 Frontal: 5 MP (f2.2) Processador Exynos 850 Memória RAM: 4 GB Armazenamento: 64 GB4 Cartão microSD: até 1 TB5 Bateria 5.000 mAh 3 (15W) Dimensão/Peso 164.7 x 76.7 x 9.1 mm | 195 g Sistema Operacional Android 13 com One UI Core 4.1