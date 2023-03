San Francisco 49ers reforça Javon Hargrave e assina contrato de US$ 84 milhões

TSan Francisco 49ers está fazendo uma das maiores jogadas da primeira hora de free agency ao trazer o atacante defensivo Javon Hargrave.

Hargrave está definido para assinar um contrato de US $ 84 milhões por quatro anos.

De acordo com a CBS News, os Niners estão contratando o ex-jogador do Philadelphia Eagles, enquanto a ESPN acrescenta que o acordo contém US$ 40 milhões em dinheiro garantido.

Hargraveque completou 30 anos em fevereiro, está saindo da melhor temporada de sua carreira depois de terminar 2022 com 11 sacks, 10 tackles por perda de jardas e 16 rebatidas de zagueiro de sua posição no interior defensivo.

Ele foi um dos pilares dos sete atacantes dos Eagles, que liderou a NFL em sacks e ajudou a impulsionar o time para o Super Bowl LVII.

Hargrave se torna ainda mais milionário em San Francisco

Originalmente uma escolha de terceira rodada do Pittsburgh Steelers em 2016, Hargrave assinou um contrato de US $ 39 milhões por três anos com a Filadélfia em 2020.

Depois de jogar fora esse acordo, Hargrave está lucrando novamente, desta vez de uma forma ainda maior.

Hargrave se junta a uma linha defensiva do San Francisco que também é uma das melhores do futebol.

Ele vai se alinhar ao lado Arik Armstead e Javon Kinlaw no interior, se ambos ficarem na próxima temporada, e ajudar Nick Bosa a ficar atrás do zagueiro adversário.

Niners perde coordenador defensivo DeMeco Ryansque partiu para o Houston Texans no início desta temporada, mas contratou ex- Carolina Panthers treinador interino Steve Wilks para executar a defesa.

Agora SF tem a chance de trabalhar com outro jogador talentoso na frente, somando-se a uma unidade que também inclui estrelas como Fred Warner, Dre Greenlaw, Charvarius Ward, Talanoa Hufangae mais.

Os Niners devem voltar a ter uma das melhores defesas do campeonato em 2023, o que deve ajudar a manter o time na disputa independentemente de Trey Lance ou Brock Purdy está executando a ofensa.