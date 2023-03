A Sanavita teve sua primeira unidade fundada com o intuito de levar bem-estar e qualidade de vida para os brasileiros. Nesta data, a empresa realizou abertura de diversas vagas de empregos pelo Brasil e está em busca de pessoas dedicadas e empenhadas para formar uma equipe. Confira, a seguir.

Sanavita abriu novos EMPREGOS em regiões de São Paulo

A Sanavita é especializada no desenvolvimento de alimentos funcionais e busca entregar qualidade a todos os seus clientes e auxiliar na saúde e bem-estar dos mesmos. Trata-se de uma empresa que vem crescendo diariamente e busca dar continuidade a sua trajetória através de um time talentoso e comprometido.

Diante disso, a empresa disponibilizou vagas de empregos para aqueles que buscam pelo seu crescimento profissional, agregando de forma positiva nas atividades da mesma . Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Assistente de Marketing – Necessário ensino médio completo, técnico superior em Administração e áreas afins e experiência com Marketing – Piracicaba/SP;







Especialista em Nutrição Jr – Necessário superior completo em nutrição, experiência na função, CNH B e residir próximo ao local de trabalho – Ribeirão Preto/SP;







Auxiliar de Produção – Necessário ensino médio completo, experiência em linha de produção e conhecimento em boas práticas de fabricação e segurança do trabalho – Piracicaba/SP;







Operador de Produção – Necessário ensino médio completo e experiência na função – Piracicaba/SP.

Veja também: Coca-Cola abre mais de 150 vagas de EMPREGO pelo Brasil

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas divulgadas, basta visitar o site 123 empregos e seguir as orientações disponíveis.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.