São Francisco está aberto a dar aos residentes negros US$ 5 milhões cada em reparações

San Francisco é uma das poucas cidades que parece estar considerando seriamente reparações para seus residentes negros – e há alguns números concretos sobre a mesa… de US$ 1 a milhões.

Conselho de Supervisores de SF – composto por 11 membros — ouviu uma proposta na semana passada que foi apresentada por um comitê de reparações — que se formou alguns anos atrás, a pedido da cidade, na sequência do George Floyd protestos em todo o país.

San Francisco pode se tornar a primeira grande cidade dos EUA a financiar reparações. Os supervisores da cidade estão adotando um projeto de proposta de reparação que inclui um pagamento fixo de US$ 5 milhões para cada pessoa negra elegível. https://t.co/6thsdfQb8H pic.twitter.com/hKk6Estke2 — Associated Press (@AP) 14 de março de 2023

@AP

Na terça-feira, essas pessoas compartilharam suas sugestões sobre como consertar as coisas com a comunidade afro-americana … e conseguiram US $ 5 milhões por residente negro elegível. Há certos critérios que eles têm em mente… incluindo ter pelo menos 18 anos e ter se identificado como negro/afro-americano em documentos públicos por pelo menos 10 anos, entre outros.

Há mais que as pessoas poderiam receber sob o projeto de plano de reparações. Além do pagamento único de US$ 5 milhões, o comitê recomendou uma renda básica garantida posteriormente… no valor de US$ 97.000/ano, por 250 anos.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Além disso, eles teriam todas as suas dívidas e encargos fiscais limpos, sem fazer perguntas. E finalmente … casas SF unifamiliares por apenas um dinheirinho. Parece que cada família teria permissão para comprar apenas um, embora não esteja totalmente claro.

Em termos de pagar por tudo isso … o comitê de reparações não tinha respostas, ao invés disso, colocava esse ônus nos próprios supervisores. O BOS, por sua vez, apoiou a proposta por unanimidade – e disse que poderia descobrir o financiamento mais tarde.

O único supervisor negro do Conselho, Shamann Walton, tem liderado a acusação sobre isso … e diz que deseja que o pacote de reparações seja incluído nos orçamentos futuros da cidade.

BTW, nem todo mundo concorda com os termos estabelecidos pelo comitê — que é formado por líderes negros/membros da comunidade dentro e ao redor de SF. Um oponente é, na verdade, a NAACP – que, embora apoie a ideia de reparações, não concorda com os pagamentos em dinheiro de US$ 5 milhões… .

A NAACP NÃO representa os pontos de vista e os valores dos 40 milhões de americanos negros fundadores qualificados para indenizações de pagamento em dinheiro pic.twitter.com/6PQAtyDJyG — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) 15 de março de 2023

@tariqnasheed