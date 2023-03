São Gonçalo do Amarante (CE) abre processo seletivo com 520 vagas para todos os níveis

A Prefeitura do município de São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os interessados têm apenas entre os dias 09 e 10 de março para se inscrever.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública.

Os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 3.375,31 mensais.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é a Instituto TUPY.

Vagas e salários São Gonçalo do Amarante – CE

Ao todo, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante – CE oferece 520 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, 344 vagas são para nível fundamental, 169 vagas para cargos de nível médio ou técnico e sete para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais – 113 vagas;

Auxiliar de Serviços Gerais – Coveiro – 6 vagas;

Auxiliar de Serviços Gerais – Jardineiro – 26 vagas;

Bombeiro Hidráulico – 22 vagas;

Calceteiro – 8 vagas;

Cozinheiro – 28 vagas;

Eletricista – 6 vagas;

Motorista Categoria AB – 1 vaga;

Motorista Categoria B – 10 vagas;

Motorista Categoria D – 7 vagas;

Motorista Categoria D – Condutor de Transporte Escolar – 25 vagas;

Operador de Máquinas Pesadas – 2 vagas;

Pedreiro – 8 vagas;

Pintor – 6 vagas;

Porteiro – 29 vagas;

Servente – 1 vaga;

Tratorista – 1 vaga;

Vigia – 50 vagas.

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – 37 vagas;

Agente Administrativo/ Financeiro – 2 vagas;

Agente Comunitário de Saúde – 53 vagas;

Agente Social / Técnico de Nível Médio – 2 vagas;

Assistente de Atividades Culturais e Desportivas – 9 vagas;

Assistente de Compras – 2 vagas;

Assistente de Contratação – 2 vagas;

Coordenador de Serviços Gerais – 10 vagas;

Coordenador de Transporte Escolar Regional – 5 vagas;

Digitador – 7 vagas;

Entrevistador – 5 vagas;

Facilitador Social – 9 vagas;

Mecânico de Manutenção – 1 vaga;

Oficineiro de Arte e Cultura – 5 vagas;

Orientador Social – 9 vagas;

Visitador – 6 vagas.

Nível superior completo

Advogado – 1 vaga;

Agente de Colaboração – 3 vagas;

Agente Social / Técnico de Nível Superior – 3 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante – CE variam entre R$ 1.320,00 a R$ 3.375,31 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.320,00 a R$ 2.202,81 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.320,00 a até R$ 2.775,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 3.100,00 a R$ 3.375,31 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante – CE é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições São Gonçalo do Amarante – CE

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante – CE têm apenas entre os dias 09 e 10 de março de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Prefeitura.

As inscrições são gratuitas.

Etapas processo seletivo São Gonçalo do Amarante – CE

O processo seletivo para a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante – CE contará unicamente com análise curricular e entrevista, que avaliará os candidatos da seguinte forma:

Análise da capacidade profissional, comprovada através da avaliação dos títulos/certificados/diplomas e comprovantes de experiência entregues no ato da validação da inscrição;

Valendo no máximo 20 (vinte) pontos, conforme disposto na tabela específica constante no Anexo III do Edital;

ENTREVISTA (de caráter eliminatório e classificatório): Entrevista individual com o (a) candidato(a), a fim de verificar suas potencialidades, bem como os fatores comportamentais, valendo no máximo 30 (trinta) pontos, conforme previsto no item 7 do Edital.

A classificação final será feita em função dos pontos obtidos nas duas etapas, por área de atuação, em ordem decrescente de pontos, de acordo com o desempenho obtido.

Ocorrendo empate no total de pontos, o desempate beneficiará, sucessiva e ordinariamente, o candidato (a) que:

Obtiver o maior número de pontos na entrevista;

Obtiver o maior número de pontos na avaliação curricular;

Tiver maior idade, considerando-se ano, mês e dia;

Tiver o maior número de filhos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.