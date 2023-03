São Pedro do Sul (RS) abre concurso com 82 vagas e salários até R$ 15,4 mil

A Prefeitura de São Pedro do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 82 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de São Pedro do Sul – RS chegam até R$ 15,4 mil.

A banca responsável pelo concurso público é a Legalle Concursos.

Vagas e salários São Pedro do Sul – RS

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar de Agente Administrativo – 2 vagas;

Eletricista – CR;

Operário – 4 vagas;

Pedreiro – 1 vaga.

Nível médio/técnico

Agente Comunitário de Saúde – 4 vagas;

Agente de Combate a Endemias – CR;

Agente Redutor de Danos à Saúde – 1 vaga;

Auxiliar de Consultório Dentário – 1 vaga;

Locutor de Rádio – 1 vaga;

Mecânico – CR;

Monitor – 7 vagas;

Motorista – 1 vaga;

Operador de Máquinas – 1 vaga;

Operador de Mesa – 2 vagas;

Técnico em Contabilidade – CR;

Técnico em Informática– CR.

Nível superior completo

Agente Administrativo – 3 vagas;

Agente Fiscal de Vigilância Sanitária e Ambiental – CR;

Arquiteto – CR;

Assistente Social – CR;

Contador – CR;

Engenheiro Civil – CR;

Farmacêutico – CR;

Fiscal Ambiental – 1 vaga;

Fisioterapeuta – CR;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Médico I – 5 vagas;

Médico Pediatra – 1 vaga;

Médico Psiquiatra – 1 vaga;

Odontólogo – 2 vagas;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Professor de Artes – 2 vagas;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Professor de Ciências – 2 vagas;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Professor de Educação Física – 2 vagas;

Professor de Educação Infantil/Anos Iniciais – 20 vagas;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Educação Especial – 10 vagas;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Professor de Ensino Religioso – 1 vaga;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Professor de Geografia – 1 vaga;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Professor de História – 3 vagas;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Professor de Inglês – CR;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Professor de Língua Portuguesa – CR;

Professor de Ensino Fundamental Anos Finais – Professor de Matemática – 2 vagas;

Psicólogo – CR;

Terapeuta Ocupacional – CR;

Veterinário – CR.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de São Pedro do Sul – RS variam entre R$ 799,32 a R$ 15.453,23 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 799,32 a R$ 1.385,49 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 40 a 44 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 799,32 a até R$ 2.612,82 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 44 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 1.385,49 a R$ 15.453,23 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições São Pedro do Sul – RS

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de São Pedro do Sul – RS devem realizar a inscrição até o dia 24 de março de 2023, diretamente pelo site da Legalle, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido.

Etapas concurso público São Pedro do Sul – RS

O concurso público para a Prefeitura de São Pedro do Sul – RS contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática apenas para alguns cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 23 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.