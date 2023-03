São Salvador OFERECE EMPREGOS no Centro-Oeste

A São Salvador Alimentos, grupo empresarial que atua no ramo alimentício atendendo mercados dentro e fora do Brasil, está atrás de profissionais pelo estado de Goiás. Dessa forma, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a empresa, confira os cargos disponíveis:

Analista de Remuneração e Benefícios – Operações de G&G – Itaberaí – GO – Efetivo;

Analista de Sistemas – ABAP – Itaberaí – GO – Efetivo;

Assistente de Manutenção Mecânica – Nova Veneza – GO – Efetivo;

Auxiliar de Carga e Descarga – Nova Veneza – GO – Efetivo;

Auxiliar de Conservação e Limpeza – Nova Veneza – GO- Efetivo;

Auxiliar de Produção – Alojamento – Itaberaí – GO – Efetivo;

Auxiliar de Produção – São Francisco de Goiás – GO;

Business Partner – Supply Chain – Itaberaí – GO – Efetivo;

Coordenador de Impostos Diretos – Itaberaí – GO – Efetivo;

Eletricista Assistente – Nova Veneza – GO – Efetivo;

Gerente de Produção – São Francisco de Goiás – GO – Efetivo;

Inspetor de Qualidade – Controle de Qualidade – Itaberaí – GO – Efetivo;

Jardineiro – Itaberaí – GO – Efetivo;

Manobrista – Manobra Frango Abatido – Nova Veneza – GO – Efetivo;

Mecânico Baixa Complexidade – Nova Veneza – GO – Efetivo;

Motorista Operacional – Ro-Ro Externo – ITA – III – Itaberaí – GO – Efetivo;

Servente de Obras – Manutenção Civil – Nova Veneza – GO;

Técnico de Automação Industrial – Matriz – Itaberaí – GO – Efetivo;

Técnico de Automação Industrial – Nova Veneza – GO – Efetivo.

Mais sobre a São Salvador e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a São Salvador, é interessante destacar que são 31 anos de história e mais de 7 mil colaboradores espalhados em sete estados e o Distrito Federal. Com duas unidades produtivas localizadas no estado de Goiás, Itaberaí (Matriz) e Nova Veneza.

Além disso, a SSA atua em cadeia de produção verticalizada e, com isso, tornou-se a segunda maior empresa produtora de proteína animal do Estado, na 87ª posição das 100 maiores do agronegócio brasileiro (Revista Forbes 2021), e entre as 10 melhores empresas para trabalhar do Centro-Oeste, certificada pela consultoria internacional GPTW.

