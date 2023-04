Sargento Massacre ‘Memba Ele?!

Ex-lutador americano Robert Rudolph Remus também conhecido como sargento Slaughter tinha quase 20 anos quando chegou à fama com seu truque de luta livre, “Sgt. Slaughter” – um ex-sargento patriótico dos EUA que lutou durante a Guerra do Vietnã – durante sua ilustre carreira no wrestling, dos anos 70 aos anos 90 .

1991 foi um grande ano para o sargento. Slaughter… ele se tornou o Campeão da WWE, destronando o Ultimo guerreiro no The Royal Rumble, e ele também teve uma rivalidade com uma lenda do wrestling Hulk Hoganqueimando uma das camisas de Hogan durante a WrestleMania 7.