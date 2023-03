“Sauce” Gardner: DROY da NFL promete não interceptar Aaron Rodgers na prática se ele se juntar aos Jets

Aaron Rodgers ainda não falou publicamente sobre seu futuro na NFLmas relatos da mídia que cobrem a liga parecem colocar o Jatos de Nova York como os favoritos para conseguir o quarterback nesta offseason, após várias semanas de rumores de interesse da equipe.

Pois saiba que o Green Bay Packers permitiram que o New York Jets se envolvesse em possíveis negociações comerciais e contratuais com Aaron Rodgers, uma das jovens estrelas da lista de Nova York, que foi ao Twitter para expressar o quanto gostaria que o lendário quarterback aterrissasse no time.

Ahmad “Sauce” Gardner prometeu queimar sua cabeça de queijo

O novato defensivo do ano da NFL, Ahmad “Sauce” Gardner, prometeu queimar sua cabeça de queijo e não interceptar Aaron Rodgers no treino se ele decidir se juntar ao time, provando o quanto ele adoraria tê-lo no elenco.

O cabeça de queijo a que ele se refere é aquele que gerou uma briga com Allen Lazard nos túneis do Lambeau Field, depois que ele o derrubou, logo após os Jets vencerem os Packers durante a temporada regular.