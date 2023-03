Scheffler leva tudo: vence The Players, arrecada 4,5 milhões de dólares e reconquista o número um do mundo

EUt foi um grande domingo para Scottie Schefflerjá que o golfista americano venceu o The Players em Ponte Vedra (Flórida), o que lhe valeu o maior cheque já emitido em um torneio de golfe, de 4,5 milhões de dólares.

Não só isso, mas ele recuperou a posição de número um do mundo, que havia cedido para Jon Rahm em 19 de fevereiro.

O texano começou a última rodada do torneio com uma vantagem de duas tacadas sobre Min Woo Leeo golfista que sempre vai de vento em popa e que até empatou depois de um bogey de Scheffler no terceiro buraco.

Mas, Scheffler se recuperou bem e acertou três birdies seguidos, vencendo o torneio por cinco tacadas à frente de Tyrrell Hatton.

Scottie Scheffler é novamente o número um do mundo

Esta é a terceira vez na carreira que o americano é o número um do mundo, ficando claro que existe um ‘Big Three’ no mundo golfe agora, composta por ele, Rahm e Rory McIlroy.

Desde 17 de julho de 2021, quando Dustin Johnson cedeu a coroa a Rahmninguém conseguiu acabar com o reinado do americano, espanhol e norte-irlandês.

“Só espero melhorar, só estou tentando melhorar um pouco de cada vez, não pensar demais nas coisas e, felizmente, consegui ver alguns bons resultados e desfrutar de algumas vitórias”, disse. Scheffler disse após seu último triunfo.

“Acho que estou confortável com o meu jogo. Sinto que estou melhorando. Estou definitivamente aprendendo mais e mais quanto mais entro na disputa.

“Eu diria que talvez esteja um pouco mais confortável sabendo o que preciso fazer.”