Scire Empreendimentos ABRE CARGOS no Sul do Brasil

A Scire Empreendimentos, empresa catarinense que sabe criar empreendimentos para você com o que há de mais inovador no mercado e mais de quatro décadas no setor, está atrás de novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas abertas:

Almoxarife – Blumenau – SC – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Florianópolis – SC – Efetivo;

Auxiliar de Engenharia Jr – São José – SC – Efetivo;

Auxiliar de Engenharia Jr – Palhoça – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – Corretor Grande Florianópolis e Blumenau – Florianópolis – SC;

Corretor de Imóveis – Blumenau – SC – Autônomo;

Corretor de Imóveis – Florianópolis – SC – Autônomo;

Engenheiro (a) – Blumenau – SC – Efetivo.

Mais sobre a Scire Empreendimentos e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Scire Empreendimentos, é válido frisar que a empresa busca ser referência e líder no primeiro imóvel em Santa Catarina. Por isso, atua em uma cultura norteada em segurança, modernidade, experiência, rigor, comprometimento, inovação, alta performance e transparência.

Além disso, com mais de 40 anos de experiência profissional no setor, a Scire Empreendimentos sabe que, mais do que saber fazer, era preciso saber fazer diferente e saber fazer bem feito. Assim, criou parcerias sólidas, colocando em prática as melhores regras de governança e gestão imobiliárias adquiridas ao longo dessa trajetória para entregar empreendimentos únicos, com segurança, transparência e confiabilidade.

Por fim, a Scire é atualmente a maior empresa catarinense do segmento residencial jovem na grande Florianópolis e em Blumenau. Isto é, busca sempre mais e melhor para merecer ser a primeira escolha de todos quanto buscam um novo estilo de vida no seu primeiro imóvel em Santa Catarina.

