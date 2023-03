Scott Coker: Goiti Yamauchi sofreu ‘ruptura do tendão patelar’ em derrota terrível para Michael Page

Goiti Yamauchi provavelmente ficará de fora por um tempo após sua derrota no Bellator 292.

Yamauchi sofreu uma derrota brutal de 26 segundos para Michael Page depois de sofrer apenas um único golpe na sexta-feira na abertura do card principal do Bellator 292. Em uma sequência terrível, Page pareceu machucar gravemente o joelho direito de Yamauchi com seu único chute da noite.

O CEO do Bellator, Scottt Coker, confirmou na coletiva de imprensa pós-luta do Bellator 292 que o empresário de Yamauchi disse a ele que os primeiros testes mostraram que o joelho estava em péssimo estado.

“Com base no raio-x, é uma ruptura do tendão patelar”, disse Coker. “Então isso soa muito doloroso.”

Yamauchi, 30, é um veterano de 10 anos do Bellator que detém o recorde de mais finalizações (nove) sob a bandeira da promoção. A derrota para Page quebrou uma seqüência de três vitórias consecutivas para o meio-médio brasileiro, que o levou à beira da disputa pelo título.

Por outro lado, Page, 35, já foi o autor de duas das finalizações mais brutais da história do Bellator – a outra sendo seu nocaute sobre Evangelista Santos em 2016.

Foi um rápido retorno à jaula para o “MVP” após sua participação especial em uma luta no boxe sem luvas, e com um cartel de 7-1 em suas últimas oito lutas de MMA, ele pediu uma disputa de título contra o invicto campeão do Bellator welterweihgt Yaroslav Amosov.

Coker aceitou a ideia, embora tenha notado que Page terá que esperar na fila.

“Eu sei que temos [Jason] Jackson nas asas, certo? Então temos que respeitar isso. Ele está esperando há muito tempo”, disse Coker. “Mas estou animado para ter o ‘MVP’ de volta e ficar ocupado. Quero dizer, esse cara é tão talentoso, ele é tão rápido, e se você fosse me dizer que ele daria um chute na perna e derrubaria alguém com um chute na perna, não sei se teria acreditado isto. Mas é assim que ele é versátil. Muito bom para ele e sempre gostei de ver aquele cara lutar, porque ele pode fazer tudo, então logo o colocaremos de volta no cage.

“Acho que ele está classificado como número 1 ou número 2 agora, então ele vai ter que segurar firme até que Jackson consiga sua chance, e então ele terá uma chance depois disso.”