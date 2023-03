Scottie Scheffler revela menu de dar água na boca para o jantar anual do Masters Club

Ddominando mestres campeão Scottie Scheffler anunciou o cardápio do tradicional Jantar Master Clube inclui carne, peixe e uma sobremesa clássica.

Scheffler revelou suas escolhas durante uma videochamada na quarta-feira antes do torneio, que acontecerá em Nacional Augusta de 6 a 9 de abril.

O jogador de golfe nascido no Texas servirá sliders de bife e cheeseburger como prato principal, acompanhados de acompanhamentos de estilo familiar que incluem macarrão com queijo, milho com creme de jalapeno, couve de Bruxelas frita e batatas fritas temperadas.

Para quem prefere peixe, Scheffler oferecerá um cantarilho do Texas como alternativa aos pratos de carne.

E para a sobremesa, Scheffler optou por um clássico: biscoitos de chocolate e sorvete.

O cardápio oficial também incluirá petiscos de camarão bombinha e sopa de tortilla, que serão servidos antes do prato principal.

Tradição e camaradagem no coração do jantar do Masters Club

O jantar do Masters Club remonta a 1952, quando Ben Hogan primeiro sugeriu que todos campeões máster devem se reunir para um jantar comemorativo. A única outra pessoa presente é o presidente do clube, que é convidado pelos vencedores.

Menus anteriores incluíam sushi (escolhido por Hideki Matsuyama), Moreton Bay Bugs (Adam Scottà escolha) e Sockeye Salmon Tartare (selecionado por Mike Weir).

Scheffler, que ganhou seu primeiro Circuito PGA título no ano passado Campeonato das Bermudasestará procurando defender seu mestres título quando o torneio começar no próximo mês.