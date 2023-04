Sean O’Malley revela que não servirá como lutador reserva do UFC 288: ‘Se um desses idiotas desistir, remarque’

Sean O’Malley não servirá como lutador reserva para Aljamain Sterling x Henry Cejudo.

Em maio, Sterling defende seu título peso-galo contra o ex-campeão Cejudo na luta principal do UFC 288. Como o próximo desafiante ao título, muitos acreditavam que O’Malley assumiria o papel de lutador reserva se algo acontecesse com Sterling ou Cejudo. No entanto, falando em seu TimboSugarShowO’Malley revelou que não será o caso.

“Eu estava realmente planejando ser reserva de Henry-Aljo”, disse O’Malley. “Agora estamos no ponto em que é assim – vá e faça um acampamento, cinco cinco[minute rounds]. Planejar uma luta já é difícil sabendo que você tem uma luta, mas sabendo que você provavelmente não vai lutar, não posso treinar da mesma maneira. E eu não sinto que estou em uma posição em que penso, ‘Bem, é minha única oportunidade, preciso ser um reserva.’ Eu estava tentando, mas agora cheguei ao ponto de pensar, foda-se. Se um desses idiotas desistir, reagende.

O’Malley é um dos maiores nomes do UFC e, em outubro, o jovem de 28 anos conquistou a maior vitória de sua carreira, vencendo o ex-campeão Petr Yan por decisão dividida no UFC 280. Essa vitória superou O’Malley. para o primeiro lugar no ranking peso-galo do UFC (ele já foi superado pelo companheiro de equipe de Sterling, Merab Dvalishvili) e colocou “Sugar” na disputa pelo cinturão.

Dado isso, O’Malley diz que está contente em esperar que esse tempo chegue para que ele possa se preparar adequadamente.

“Preciso de oito semanas reais em que sei que estou lutando”, disse O’Malley. “É muito difícil ser tão disciplinado. Você não pode ser tão disciplinado o tempo todo. Há um certo nível de disciplina que você pode ter no acampamento, e é por isso que você se sente como um super-humano quando está lá, por causa do jeito que você viveu nas últimas oito semanas, seja lá o que for.

“Mas cheguei ao ponto em que, faltando cinco semanas para a luta, se eu recebesse a ligação, diria: ‘Não estou pronto para fazer cinco f***** de cinco.’ Não tenho feito todas as coisas possíveis que poderia estar fazendo. Então, estou saindo do caça reserva. Eu nunca fui oficialmente, mas notícias de última hora.

O UFC 288 acontece no dia 6 de maio no Prudential Center em Newark, NJ