Seara abre mais de 60 vagas de emprego pelo Brasil

A Seara é uma empresa que trabalha com a produção e comercialização de mercadorias do ramo alimentício. Neste momento, a corporação consegue levar seus alimentos a milhares de famílias do Brasil, oferecendo uma grande variedade dentro do seu catálogo. Há pouco tempo, novos cargos de emprego foram divulgados em suas unidades. Confira, a seguir.

Seara divulga novas vagas de emprego no país

A Seara é uma empresa que trabalha no segmento alimentício no Brasil. Neste momento, a corporação possui uma grande variedade de produtos dentro do seu ramo, incluindo carnes de frango, suínos, aves e mercadorias industrializadas.

Atualmente, a corporação é administradora de diversas marcas, como Seara Gourmet, Nature, DaGranja e a famosa linha da Turma da Mônica. Todos os produtos são de alta qualidade, fazendo com que esses sejam a primeira escolha das famílias brasileiras.

Há pouco tempo, novos cargos ficaram em aberto nas unidades operacionais da Seara. Confira.

Coordenador de Produção – Brasil;







Auxiliar de Manutenção – Itajaí / SC;







Eletricista – São Paulo / SP;







Técnico de Segurança – Santa Catarina;







Vendedor Externo – Rio Grande do Norte;







Analista de Logística – São Paulo / SP;







Supervisor de Produção – Brasil;







Coordenador de Vendas – Londrina / PR;







Especialista Comercial – São Paulo / SP;







Ajudante de Armazém – Itajaí / SC.

Como se candidatar

A Seara está sempre anunciando novos cargos de emprego por meio do seu portal de recrutamento. Através do site, é possível encontrar todas as vagas disponíveis, além dos requisitos e benefícios de cada uma.

Para se candidatar a um dos cargos mostrados acima, basta entrar no site 123empregos e enviar seu perfil para triagem.

